Po masakru na Kačjem otoku: so ukrajinski vojaki preživeli?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek smo poročali o ruskem napadu na Kačji otok v Črnem morju. Ukrajinski vojaki se do zadnjega niso predali, predsednik Volodimir Zelenski jih je označil za heroje. Služba državne mejne straže Ukrajine pa je z objavo na Facebooku sporočila, da verjame, da so vsi ukrajinski branitelji otoka morda še živi.

Ukrajinska mejna straža je po začetku ruske invazije na Kačji otok v Črnem morju, ki je od obale Ukrajine oddaljen dobrih 35 kilometrov, napotila 13 vojakov. Ni minilo dolgo, ko se je otoku približala ruska vojaška ladja in ukrajinske vojake posvarila, naj se predajo, drugače jih bodo napadli.

Kljub opozorilom se Ukrajinci niso predali in se na predlog Rusov, naj odložijo orožje, odzvali s kletvico "Ruska vojaška ladja, j***** se!"

Obstaja upanje, da so branitelji otoka še živi

Predsednik Volodimir Zelenski je kasneje potrdil, da je Ukrajina izgubila Kačji otok, padle vojake pa označil za heroje. A očitno še obstaja upanje, da so ukrajinski branitelji napad preživeli. Služba državne mejne straže Ukrajine je namreč na Facebooku objavila, da močno verjamejo, da so vsi ukrajinski branitelji otoka morda živi. "Iskreno upamo, da se bodo fantje čim prej vrnili domov," so še zapisali.