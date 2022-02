Logar za Siol: Putin se ne bo ustavil niti pred Finsko ali Švedsko #intervju

ZDA in Velika Britanija že mesece opozarjata mednarodno javnost, da bo Rusija poslala vojsko v Ukrajino. Kljub temu pa je bila svetovna javnost v začetku tega tedna osupla, ko je ruska vojska vkorakala v Vzhodno Ukrajino. Zakaj menite, da opozoril ZDA in VB večina svetovne javnosti ni jemala dovolj resno?

Ne samo javnost, tudi vojaški strokovnjaki so bili presenečeni, da se je ruski predsednik Putin odločil za popolni napad. Presenečenje ima več razlogov. Prvi je ta, da smo v razvitem svetu po desetletjih miru pozabili, kako hitro se lahko "zgodi" vojna. Drugi je ta, da smo začeli ravnanja drugih tolmačiti z logiko, po kateri se ravnamo sami. Gospodarski razvoj nas je "opremil" s skoraj romantično vero v vsesplošno racionalnost in mi smo jo zaradi splošnega občutka varnosti začeli pripisovati tudi – nevarnim ljudem. Svoje so prispevale tudi politične stranke, ki so zmanjševale pomen varnosti, češ vojska sploh ni potrebna. Medtem ko smo mi začeli verjeti v svet brez norcev in pozabili investirati v varnost, so se v svetu množili norci, ki so počeli ravno to – se oboroževali.

Ali je bila Rusija "primorana" poslati vojsko v Ukrajino, ker je država bila na poti v NATO?

To je pa vprašanje, ki se ga niti kleni slovenski rusofil ne bi sramoval! Lepo vas prosim! Ukrajina je suverena država in suverene države si po svoji volji in volji svojih državljanov izbirajo svojo usodo, svoje prijatelje, zaveznike in model svoje varnosti – samostojno, kolektivno ali pa prek nevtralnosti. Bolj smiselno je vprašanje, zakaj si Ukrajina želi v NATO. Ruska invazija na Ukrajino je v bistvu najmočnejši prepričevalni argument Ukrajincem, zakaj si želijo v NATO.

Kaj se po vašem mnenju skriva za invazijo Ukrajine? Ali se razlog skriva v želji Putina, kot so v zadnjem tednu dejali mnogi tuji politiki, da Rusija spet zgradi nekdanjo Sovjetsko zvezo?

Trenutne poteze Putina so pristop k varnostni arhitekturi, ki smo jo videli že v času hladne vojne. Ukazal je vojaško invazijo in zračne napade na vso ključno državno infrastrukturo v Ukrajini. Napad je stekel iz Belorusije, Donbasa in Krima. Sočasno so bili izvedeni obsežni hekerski napadi na spletne strani ključnih ukrajinskih državnih inštitucij. Po oceni nekaterih analitikov ne gre za vojno Rusije, ampak za osebno vojno njenega predsednika, ki je v zadnjem desetletju ruski režim spremenil v popoln monopol oblasti enega samega človeka.

Ali bo Rusija po Ukrajini napadla tudi druge države?

Trenutno se s krvjo Ukrajincev v Ukrajini kroji usoda prihodnjih desetletji. Če prevlada Putin, potem bodo sledile tudi druge države. Zagotovo. Ne bo se ustavil niti pred kakšno Finsko ali Švedsko, saj ne nazadnje lahko uporabi identični razlog kot za Ukrajino. Pri takšni izrojeni logiki tudi pritisk na tisti usodni rdeči gumb ni nemogoč. Če Ukrajina vzdrži, zahodni svet ostane enoten, Združeni narodi pa usklajeno obsodijo takšno zločinsko ravnanje ene države zoper mednarodno priznano sosednjo državo, mednarodni demokratični red, ki ga vzpostavlja multilateralizem, pa se bo posledično še okrepil.

Se bo ruska vojska kdaj umaknila iz Donecka in Luganska? Kaj pa iz Ukrajine? Se bo ruska vojska ustavila vzhodno od reke Dneper ali bo nadaljevala osvajanje vse do zahodne meje Ukrajine?

Če mi verjamete, ne vem. Upam. Vojna v naši neposredni soseščini je resna grožnja prihodnosti evropskega miru in naši varnosti. Zato je za Ukrajino pomembna hitra in stroga obsodba mednarodne skupnosti, sprejem omejevalnih ukrepov, ki bodo Rusko federacijo izolirali. Osebno podpiram najstrožje sankcije, tudi izključitev iz SWIFT-a, ter posredovanje vojaške, medicinske, finančne in humanitarne pomoči. In pa jasna evropska perspektiva Ukrajine.

Kdaj pričakujete konec krize v Ukrajini?

To je bitka na izčrpavanje. Samo gospodarsko sesutje Rusije lahko spodbudi rusko prebivalstvo in njene oligarhe k spoznanju, da jih njihov predsednik vodi v hudo napačno smer.

Kakšen je končni scenarij Rusije v Ukrajini? Nameravajo aneksirati državo?

Putinov cilj operacije – kot jo sam imenuje – je "demilitarizacija in denacifikacija" Ukrajine. Strašljivo, se strinjate? Spominja na neke druge čase, ko je cel svet trpel zaradi norosti enega človeka. Verjetno želi v Ukrajini postaviti marionetno vlado in ponovno vzpostaviti svojo vizijo Ruskega imperija 2.0 – unijo Bele, Male in Velike Rusije. Celo pisal je o tem pred časom in objavil na spletnih straneh Kremlja.

Veliko se v zadnjih dneh govori, da naj bi v Republiki Srbski izkoristili vojno v Ukrajini in razglasili neodvisnost od BiH. Se lahko kriza iz Ukrajine res prelije na Balkan?

Seveda lahko. Saj sem dejal, da se odloča o prihodnjih desetletjih. Pripravljeni moramo biti na vse scenarije, tudi na takega, da lahko Putinova dejanja povzročijo destabilizacijo in napetosti na Zahodnem Balkanu.

Veliko držav uvaja sankcije proti Rusiji. Koliko časa lahko država gospodarsko preživi ukrepe tujine?

Edino orodje, ki ga imamo na voljo, so ostre sankcije proti Rusiji, ki morajo začeti veljati takoj! V petek smo zunanji ministri sprejeli že drugi sveženj sankcij – gre za najhujši sveženj, ki jih je Unija kadarkoli sprejela proti drugi državi. Ukrepi poleg posameznikov obsegajo finančni sektor, sektor energetike, transportni sektor, nadzor izvoza, ki med drugim zajema tudi tehnologijo, strojništvo, vojaško in obrambno področje, izdelke za dvojno rabo ter spremembo obstoječega vizumskega režima za nekatere ruske državljane, predvsem za nosilce diplomatskih potnih listov. V pripravi pa je tudi nov sveženj omejevalnih ukrepov zoper beloruski režim, ki bodo tako sektorske kot individualne narave. Pri tem želim poudariti, da Slovenija podpira stroge sankcije, ki imajo odvračalni učinek in ki bodo jasno povedale, da so tovrstna dejanja nesprejemljiva. Podpreti jih mora čim več držav širom sveta, da bo njihov učinek čim večji.

Slovenija je ta teden spet izrazila podporo članstvu Ukrajine v Evropski uniji. Kakšna je po vašem mnenju verjetnost, da bo do tega res prišlo v bližnji prihodnosti, in kakšni bodo naslednji koraki v tem procesu?

Slovenija je kot enega ključnih strateških dejavnikov pomoči Ukrajini predlagala članstvo Ukrajine do 2030. Predsednik vlade Janša je v skupnem pismu s poljskim predsednikom vlade pozval k zagotovitvi evropske perspektive za Ukrajino s konkretno časovnico do njenega članstva v EU, kar predstavlja najboljši odgovor na aktualne varnostnopolitične izzive. Da je to eden ključnih motivatorjev Ukrajincev v njihovem hrabrem spopadu z desetkrat močnejšo vojaško velesilo, je v teh dramatičnih časih sporočil tudi ukrajinski predsednik Zelenski. To bo Ukrajincem dvignilo moralo!

Kako Slovenija je in kako še bo pomagala Ukrajini?

Ukrajina v tem trenutku nujno potrebuje našo pomoč. Humanitarna pomoč, pomoč v logistiki, pomoč v orožju, gorivu, hrani, vodi, simbolna pomoč, diplomatsko angažiranje za cilje, ki so Ukrajincem pomembni – vse to pomaga Ukrajini. In vse to počnemo.

Veliko držav uvaja sankcije proti Rusiji, tudi Slovenija kot del EU. Kako bo dogajanje v Ukrajini vplivalo na slovensko gospodarstvo?

Slovenska podjetja in banke, ki poslujejo na relevantnih območjih, smo opozorili na določene zaplete, ki bi se jim lahko pojavili pri poslovanju. V stiku smo s predstavniki gospodarstva in preostalimi institucijami – MGRT, GZS in SID Banka – z namenom zagotavljanja pravočasnih informacij. A treba se je zavedati, da pretežen del slovenskega izvoza v Rusijo ne vključuje blaga, ki je predmet tokrat sprejetih ukrepov na področju energetskega in prometnega sektorja. Je pa gospodarski minister Počivalšek že napovedal, da bo šla vlada s svojimi ukrepi naproti podjetjem, ki bi utrpela velike izgube.

Rusija je že napovedala, da dobava energentov v EU zaradi sankcij mednarodne skupnosti ne bo omejena. Menite, da se bodo obljube Rusije uresničile, tudi če pride do morebitnih dodatnih geopolitičnih zapletov?

Predvsem moramo v relativno kratkem času postati popolnoma neodvisni od ruskega plina in nafte. Da ne bomo plačevali svojih evrov za ruske tanke, ki v državah evropskega kontinenta streljajo svobodomiselne ljudi.

Kako konkretno bo povprečen Slovenec čutil posledice vojne v Ukrajini?

Ukrajina je v naši neposredni soseščini. Je demokratično izvoljena, neodvisna in suverena država, ki je bila brez povoda vojaško napadena s strani agresorja. V zadnjih dneh je ta napad povzročil tisoče žrtev in v beg poslal stotisoče Ukrajincev. Ženske in otroci zapuščajo državo, moški med 18 in 60 pa ostajajo v Ukrajini in jo branijo z vsem, kar imajo. Tja do 5 milijonov beguncev bi lahko v naslednjih mesecih zapustilo Ukrajino in Slovenija jih bo sprejela, kolikor jih bo lahko. In še kakšnih 100 več.