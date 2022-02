Tudi v Ljubljani na ulice za svobodno Ukrajino #foto #video

Tudi danes so se okoli 14. ure protestniki zbrali na protestnem protivojnem shodu na Kongresnem trgu in z napisi "Prenehajmo vojno" ter "Putin, končaj vojno" protestirali proti ruski agresiji nad Ukrajino, proti vojni v Ukrajini in zahtevali takojšnje prenehanje vojne.

Čeprav je bil protestni shod sprva načrtovan pred ruskim veleposlaništvom, ga tam ni bilo mogoče izvesti, saj je območje neposredno pred stavbo varovalo večje število policistov, postavili so tudi varnostne ograje.

Protest tudi v petek

V središču Ljubljane se je kljub slabemu vremenu tudi včeraj okoli 16. ure zbralo več 100 protestnikov, ki so nasprotovali ruski agresiji nad Ukrajino, poročajo mediji. Udeleženci so vzklikali različne slogane in peli ukrajinske pesmi. Protestniki so se zbrali tudi v Mariboru.

Svoje nestrinjanje želeli izraziti pred ruskim veleposlaništvom

Protestniki so zato svoje nestrinjanje najprej izražali pred Moderno galerijo, pozneje pa so se odpravili na shod okoli ograjenega ruskega veleposlaništva ter pot nadaljevali proti Prešernovemu trgu, kjer se je protest po dobri uri tudi zaključil.

Organizatorji protestov so ob tem sporočili, da je bila postavitev ograj in policijska prisotnost pred ruskim veleposlaništvom "sramotna in zelo nespoštljiva poteza" do Ukrajine, poročajo mediji.

Protesti tudi v Mariboru

Nasprotniki vojne v Ukrajini so se zbrali tudi na Trgu svobode v Mariboru.

Nestrinjanje z vojaško agresijo Rusije so sicer že včeraj izražali protestniki z različnih koncev sveta. Podporo Ukrajincem bo danes izkazalo tudi mesto Ljubljana - župan Zoran Janković je sporočil, da bo zvečer v barvah ukrajinske zastave osvetljen ljubljanski grad.

Podporo Ukrajini in protest proti vojni so napovedali tudi organizatorji rednih petkovih protestov v Ljubljani, ki so v napovedi zapisali, da "je treba ustaviti imperialistične vojne in vse tiste, ki jih spodbujajo". Petkov protest bo sicer danes posvečen tudi 30. obletnici izbrisa več kot 25.000 ljudi iz registra stalnega prebivalstva.

Na protivojnih protestih v Rusiji pridržanih skoraj 600 ljudi

Ruska policija je v petek na protivojnih protestih v 26 mestih po državi aretirala najmanj 584 ljudi, je danes sporočila skupina za državljanske pravice OVD-Info. Odvetniki organizacije so lahko nekaterim aretiranim zagotovili pravno pomoč, je dejala skupina. V številnih primerih so bili aretirani namreč kaznovani ali pridržani.

Zaradi nestrinjanja z odločitvijo njihove države, da napade Ukrajino, so v zadnjih dneh številni Rusi protestirali na ulicah. V četrtek, prvi dan spopadov, je bilo aretiranih več kot 1.700 protivojnih protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti tudi v Gruziji

Protesti so potekali tudi drugod po svetu. V Gruziji je v petek zvečer protestiralo več deset tisoč ljudi. Po navedbah lokalnih medijev je šlo za enega največjih shodov v gruzijski prestolnici Tbilisi v zadnjem času. Demonstranti so izrazili nezadovoljstvo z gruzijsko vlado, ki se ni želela pridružiti drugim državam pri uvedbi sankcij proti Rusiji.

Gruzija je bila leta 2008 poražena v kratki vojni z Rusijo za odcepljeno regijo Južna Osetija.