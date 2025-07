Odpoklic več sto tisoč vozil znamk Peugeot, Citroen, Fiat Opel in DS

Proizvajalec avtomobilov Stellantis je začel z odpoklicem več sto tisoč vozil znamk Peugeot, Citroen, Fiat, Opel in DS, ki so opremljeni z dizelskim motorjem 1.5 BlueHDi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odpoklic se nanaša na različne modele avtomobilov, izdelane med letoma 2017 in 2023. Razlog za odpoklic so težave s krmilno verigo.

Omenjeni dizelski motor poganja številne priljubljene avtomobilske modele, med drugim Citroen C3 in C4, Opel Corsa in Mokka ter Peugeot 208, 2008 in 308.

Pri zadevnih modelih, izdelanih med letoma 2017 in 2023, so se namreč pojavile težave s krmilno verigo, ki sinhronizira odpiranje in zapiranje sesalnih in izpušnih ventilov, poroča AFP.

Proizvajalec, PSA Peugeot Citroen, bo stopil v stik s prizadetimi lastniki.

Skupno bodo v Franciji postopoma odpoklicali 636 tisoč vozil, še več pa v drugih evropskih državah.

Kupci bodo lahko zahtevali odškodnino

Serviserji bodo lahko s pomočjo aplikacije analizirali obseg težave in ugotovili, ali je treba zamenjati dele, če je ugotovljena prezgodnja obraba.

Skupina Stellantis je ob tem podaljšala jamstvo za prizadete enote na deset let ali 240 tisoč kilometrov, so sporočili iz skupine.

Kupci vozil, ki so imeli težave s krmilno verigo, bodo lahko zahtevali odškodnino za s tem povezane stroške, "pod pogojem, da vzdrževanje in diagnostika vozila potekata v skladu s priporočenimi smernicami znamke", so za AFP pojasnili v Stellantisu.