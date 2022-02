Orban bi bil mediator med Putinom in Ukrajino #vŽivo

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v mednarodni politiki v povezavi z Ukrajino:

08.06 Madžarska se je ponudila za gostiteljico mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino

01.47 ZDA so uvedle sankcije proti Putinu, Lavrovu in drugim.

00.58 Začele so veljati nove sankcije EU proti Rusiji.

00.09 Varnostni svet ZN ni sprejel resolucije proti ruskemu napadu na Ukrajino.

08.06 Madžarska se je ponudila za gostiteljico mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino

Zunanji minister Peter Szijjarto je dejal, da je poklical svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova in direktorja administracije ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka.

"Predlagal sem, da bi pogovori potekali v Budimpešti," je sporočil. "Za ponudbo sta se mi zahvalila in dejala, da bodo o njej razmislili," je dodal Szijjarto. Izrazil je tudi upanje, da bo dogovor o začetku mirovnih pogajanj dosežen v naslednjih urah ali dneh, poroča AFP.

Rusija je že pred ponudbo Madžarske sporočila, da je pripravljena organizirati srečanje z ukrajinsko delegacijo v Minsku, glavnem mestu Belorusije, in pozvala k predaji ukrajinske vojske, ki da je predpogoj za "pogajanja".

Med Ukrajino in Rusijo naj bi sicer potekali pogovori o kraju in času pogajanj, so v petek zvečer sporočili v Kijevu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sprejel predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina in je pripravljen na mirovna pogajanja in sklenitev premirja, je v petek zvečer sporočil njegov tiskovni predstavnik Sergej Nikiforov, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Moram zavrniti očitke, da smo zavrnili pogajanja. Ukrajina je bila in je vedno pripravljena na pogajanja o miru in premirju. To je naše trajno stališče. Sprejeli smo predlog ruskega predsednika," je zapisal na svojem Facebook profilu.

Kremelj je sicer kljub večkratnim zahtevam ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pred začetkom ruske invazije dosledno zavračal pogovore z Ukrajino.

07:15 Pristojna organizacija ZN obsodila ruski vdor v ukrajinski zračni prostor

Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) pri Združenih narodih je obsodila rusko invazijo na Ukrajino, tudi vdor v njen zračni prostor. Moskvo so pozvali k prekinitvi nezakonitih aktivnosti za zagotovitev varnega civilnega zračnega prometa v Ukrajini.

Rusija z napadom na Ukrajino krši čikaško konvencijo, ki je podlaga za ustanovitev ICAO, pa tudi mednarodna pravila letalskega prometa in varnosti, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorilo 36 članic organizacije.

Moskvo so pozvale k spoštovanju pravil in obveznosti, ki ji jih nalaga mednarodno letalsko pravo.

Rusija ima v mednarodni organizaciji civilnega letalstva s sedežem v Montrealu svojega predstavnika, medtem ko ga Ukrajina nima. Kljub temu je ukrajinski predstavnik sodeloval na petkovem zasedanju organizacije in izrazil "veliko zaskrbljenost" zaradi zadnjih dogodkov, še navaja AFP.

ICAO sicer ni nadzorni organ in nima pristojnosti za uveljavitev sankcij, deluje pa kot forum, v okviru katerega države članice postavljajo letalske standarde. V primeru kršitve mednarodnih pravil je naloga organizacije pomagati državam pri razpravah in uvedbi morebitnih sankcij.

01.47 ZDA uvedle sankcije proti Putinu, Lavrovu in drugim

ZDA so v petek zvečer uvedle sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in drugim članom Putinovega sveta za nacionalno varnost. Sankcije ZDA proti svetovnim voditeljem so redkost, Rusija pa je možnost te poteze vnaprej označila kot prekinitev diplomatskih odnosov.

Sankcije predvidevajo zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved potovanj, kar Putina ne bo ravno prizadelo, saj najprej ni jasno, če ima sploh kaj premoženja v ZDA, kjer je bil nazadnje leta 2015 na Generalni skupščini ZN. Lavrov bi lahko tam imel kakšen račun, saj je bil dolga leta veleposlanik Rusije pri ZN.

Pod sankcijami je tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu in šef generalštaba Valerij Gerasimov.

"Ministrstvo za finance izjemno redko uvaja sankcije proti voditeljem držav. Predsednik Putin se je pridružil majhni skupini, ki vključuje predsednika Severne Koreje Kima Jonga-una, predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka in predsednika Sirije Bašarja al Asada," je sporočilo ministrstvo za finance ZDA.

00.58 Začele veljati nove sankcije EU proti Rusiji

Po objavi v uradnem listu EU je danes začel veljati drugi sveženj sankcij proti Rusiji, ki jih je zaradi agresije proti Ukrajini potrdila EU in so usmerjene proti ključnim sektorjem ruskega gospodarstva. Nov sveženj vključuje tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu.

Obsežne sankcije se nanašajo na ruski energetski, finančni in prometni sektor ter prepovedujejo izvoz kritičnih tehnologij in programske opreme iz Evrope v Rusijo. Uvedene so tudi vizumske omejitve. Usmerjene so v 70 odstotkov ruskega bančnega trga in ključna podjetja v državni lasti, vključno z obrambo.

Sankcije so uperjene tudi v energetski sektor. EU poleg tega uvaja prepoved prodaje letal in opreme ruskim letalskim prevoznikom, Rusiji omejuje dostop do ključnih tehnologij, kot so polprevodniki ali najsodobnejša programska oprema.

Poleg Putina in Lavrova je EU na seznam posameznikov, za katere velja prepoved potovanj in zamrznitev premoženja v uniji, dodala tudi vse poslance ruske dume, člane sveta za nacionalno varnost in njihove družinske člane, pa tudi pripadnike beloruskih sil, ki podpirajo rusko agresijo.

Drugi sveženj sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino so na kriznem zasedanju v Bruslju v četrtek na izrednem vrhu politično potrdili voditelji EU. Zunanji ministri so jih dokončno potrdili v petek, pri čemer so sankcije še razširili na Putina in Lavrova.

"Predsednik Putin in zunanji minister Lavrov sta skupaj s poslanci dume, ki podpirajo to agresijo, na seznamu sankcioniranih oseb," je v petek po srečanju ministrov EU v Bruslju potrdil visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell. Kot je spomnil, je EU doslej uvedla sankcije le proti dvema voditeljema – Belorusije in Sirije – Aleksandru Lukašenku in Bašarju al Asadu.

00.09 Varnostni svet ZN ni sprejel resolucije proti ruskemu napadu na Ukrajino

Varnostni svet ZN v petek pričakovano ni potrdil predloga resolucije o obsodbi ruskega napada na Ukrajino, saj je Rusija, stalna članica Varnostnega sveta, izkoristila pravico do veta. Predlog resolucije so pripravile ZDA skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta.

Za predlog resolucije je glasovalo 11 od 15 članic Varnostnega sveta ZN. Kitajska se je skupaj z Indijo in Združenimi arabskimi emirati vzdržala, Rusija pa je glasovala proti.

Kot so pojasnili diplomati na ZN, je bil namen, da se države javno opredelijo do ruske agresije in Moskvi pokažejo, kako osamljena je v svetu.

Nekaj presenečenja je vzbudil vzdržan glas Indije v Varnostnem svetu. Predsednik ZDA Joe Biden je v četrtek priznal, da Indije še nimajo povsem na svoji strani, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je v petek dejala, da so z Indijci v stiku. Indijski premier Narendra Modi je sicer v telefonskem pogovoru s Putinom v četrtek zahteval konec nasilja, vendar pa ruske invazije še ni obsodil.

Predlog resolucije je najostreje obsodil rusko vojaško agresijo proti Ukrajini in zahteval, naj se nemudoma konča, ruske enote pa naj se takoj umaknejo nazaj v Rusijo. Predlog je prav tako izrazil trdno podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.

Predlog resolucije je prav tako obsodil rusko priznanje neodvisnosti separatističnih proruskih republik Doneck in Lugansk. Obsodil je tudi kršitev ozemeljske celovitosti Ukrajine in jo označil za kršitev Ustanovne listine ZN.

Generalna skupščina ZN bo prihodnji teden razpravljala in glasovala o podobni resoluciji. Rusija tam nima pravice do veta.

"Rusija, lahko vložiš veto na to resolucijo, vendar ne moreš vložiti veta na naše glasove, ne moreš vložiti veta na resnico, na naša načela in na Ukrajince," je po glasovanju dejala ameriška veleposlanica Linda Thomas Greenfield.

Predlogu resolucije se je pridružilo najmanj 70 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija. Po neuspešnem glasovanju v Varnostnem svetu so se predstavniki držav, med njimi veleposlanik Slovenije Boštjan Malovrh, postavili skupaj za ameriško veleposlanico in vodjo delegacije EU pri ZN Olofa Skooga, ki sta zahtevala takojšen umik ruskih sil iz Ukrajine.

Skoog je v imenu vseh izrazil obžalovanje zaradi ruskega veta, ki je Varnostnemu svetu preprečil izvršitev dolžnosti ohranjanja miru in varnosti, kar je bil nov dokaz ruske izolacije in brezobzirnega nespoštovanja volje sveta.

Napovedal je, da se pripravlja resolucija v Generalni skupščini, ki bo zahtevala ruski umik. Generalna skupščina ZN je podobno resolucijo sprejela že leta 2014 po ruski zasedbi Krima. Takrat jo je podprlo 100 držav.