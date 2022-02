Zelenski pripravljen na mirovna pogajanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sprejel predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina in je pripravljen na mirovna pogajanja in sklenitev premirja, je danes v Kijevu sporočil njegov tiskovni predstavnik Sergej Nikiforov.

"Moram zavrniti očitke, da smo zavrnili pogajanja. Ukrajina je bila in je vedno pripravljena na pogajanja o miru in premirju. To je naše trajno stališče. Sprejeli smo predlog ruskega predsednika," je zapisal na svojem Facebook profilu.

Po besedah Nikoforova potekajo posvetovanja o kraju in času pogajanj. Prej ko se bodo pogajanja začela, več bo možnosti za vrnitev v normalno življenje, je dodal.