Trump Hamasu: Privolite v 60-dnevno prekinitev ognja v Gazi

6.43 Trump pozval Hamas, naj sprejme 60-dnevno premirje v Gazi

"Izrael se je strinjal s pogoji, potrebnimi za dogovor o 60-dnevni prekinitvi ognja, v tem času pa si bomo z vsemi stranmi prizadevali za končanje vojne. V dobro Bližnjega vzhoda upam, da bo Hamas sprejel ta dogovor, saj ne bo bolje - postalo bo samo še slabše," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Dodal je, da bodo predstavniki Katarja in Egipta ta predlog predstavili Hamasu.

Netanjahu je v torek potrdil, da bo prihodnji teden obiskal Trumpa in visoke ameriške varnostne uradnike. Trump je med obiskom centra za pridržanje migrantov na Floridi dejal, da Netanjahu želi, da se vojna konča. Dejal je tudi, da bo z Netanjahujem, ko se bosta 7. julija srečala, zelo odločen.

Uradnik Hamasa Taher Al Nunu je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so pripravljeni privoliti v vsak predlog, ki bo pripeljal do konca vojne, trajne prekinitve ognja in popolnega umika izraelskih sil.

Predsednik ZDA, ki si poleg Katarja in Egipta prizadevajo s pogajanji doseči prekinitev ognja v Gazi, je že v petek izrazil prepričanje, da je mogoče zelo kmalu, morda že ta teden, doseči dogovor o tem.