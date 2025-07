Netanjahu bo obiskal Trumpa

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.33 Trump ukinil del sankcij proti Siriji

7.23 Benjamin Netanjahu bo obiskal Donalda Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek z izvršnim ukazom ukinil del sankcij proti Siriji, in sicer tiste, ki jih je lahko, medtem ko bo moral preostale ukiniti kongres. Trump je ukinitev sankcij napovedal maja med obiskom na Bližnjem vzhodu, ko se je srečal tudi s sirskim predsednikom Ahmadom al Šaro.

Trumpov ukrep lajša izvoz v Sirijo in odpravlja omejitve na določeno tujo pomoč. Državni sekretar Marco Rubio je ob tem dobil navodilo, naj pregleda upravičenost sankcij proti sunitski islamistični skupini Hajat Tahrir Al Šam (HTS), njenemu voditelju in predsedniku Sirije al Šari ter njuno uvrstitev na teroristični seznam.

Prav tako naj bi priporočil morebiten umik Sirije s seznama držav podpornic terorizma in to posredoval v Združene narode za odpravo mednarodnih sankcij proti državi.

Sankcije ZDA proti Siriji segajo v leto 1979, ko je bila država uvrščena na seznam podpornic terorizma. Prejšnji mesec je ministrstvo za finance izdalo uradne smernice za odpravo nekaterih sankcij proti bankam, letalskim prevoznikom in podjetju Al-Shaara.

Izdalo je tudi smernice za odobrene transakcije v Siriji, vključno z infrastrukturnimi projekti. Minister za finance Scott Bessent je takrat dejal, da so ukrepi namenjeni spodbujanju naložb v Siriji, poroča televizija CBS.

Prehodna sirska vlada zaradi sankcij ne more izplačati plač v državni upravi, obnoviti od vojne opustošenih mest in zdravstvenega sistema.

Turčija in Savdska Arabija podpirata normalizacijo odnosov z novo vlado v Damasku in sta ji obljubili pomoč. Savdska Arabija, ki po padcu režima Bašarja al Asada upa, da se bo nova Sirija oddaljila od tradicionalnega zaveznika Irana, bo celo odplačala nekatere dolgove države.

V zadnjih dveh desetletjih so bile proti Siriji uvedene številne sankcije zaradi kršenja človekovih pravic in podpore skupinam, ki so jih ZDA uvrstile na seznam terorističnih organizacij. Asadova vlada je padla decembra, ko so uporniške skupine prodrle v Damask in končale 13 let trajajočo državljansko vojno.

Trump je sicer ohranil sankcije proti Asadu, ki se je zatekel v Rusijo, ter sankcije proti kršiteljem človekovih pravic, trgovcem z mamili, osebam, povezanim s programom kemičnega orožja, sankcije proti pripadnikom Islamske države in skupinam, povezanim z Iranom.

Trump je v petek sporočil, da bo v naslednjem tednu v Gazi nastopilo premirje, vendar podrobnosti ni podal. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je nato v ponedeljek pojasnila, da je Trump skupaj s člani vlade v nenehnem stiku z izraelskim vodstvom, konec vojne v Gazi pa da je za predsednika prioriteta.

Dejala je, da človeka boli srce, ko gleda podobe vojne iz Izraela in Gaze, ter da želi Trump vojno končati in rešiti življenja. Dodala je, da pripravljajo urnik za naslednji obisk Netanjahuja v Washingtonu, a da datuma še niso določili.

To bo tretji Netanjahujev obisk v Washingtonu od Trumpove vrnitve v Belo hišo. Že ta teden bo sicer ameriško prestolnico obiskal izraelski minister za strateške zadeve Ron Dermer, je potrdila Leavitt.

Trump je februarja predstavil idejo, da bi Palestince izselili iz Gaze in ozemlje spremenili v turistično letovišče. Od zamisli uradno ni odstopil, čeprav je razen Izraela ni podprl nihče.

Izraelske sile medtem nadaljujejo vojaške operacije v Gazi, kjer je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 51 Palestincev, je sporočila civilna zaščita v enklavi.

Trump je konec tedna pritisnil na izraelsko tožilstvo, naj opusti obtožnico proti Netanjahuju zaradi korupcije, pri čemer je celo namignil, da je od tega odvisna ameriška pomoč. "ZDA za zaščito in podporo Izraela porabijo milijarde dolarjev na leto, več kot katerakoli država, in tega ne bomo prenašali," je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil Trump.