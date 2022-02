Si je hči Putinove desne roke dovolila preveč?

Štiriindvajsetletna Peskova je na družbenem omrežju Instagram danes objavila tako imenovano zgodbo s ključnikom (hashtagom) #Нетвойне, kar v prevodu pomeni "ne vojni". Zgodbo je kmalu po objavi izbrisala. Razloga, zakaj je to storila, ni navedla.

Liza Peskova, the daughter of Kremlin spokesman Dmitry Peskov, has deleted the anti-war message she recently posted on Instagram. This was it (it said "NO TO WAR"): pic.twitter.com/0OlSaLB6xz