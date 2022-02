Hekerji nad Rusijo: razkriti zaposleni v ruski vojski

Le nekaj ur po razglasitvi kibernetične vojne nad Rusijo je hekerska skupina Anonymous na spletu objavila tajne podatke ruskega ministrstva za obrambo. Svetu je tako razkrila poimenski seznam zaposlenih na ruskem obrambnem ministrstvu, njihove elektronske naslove in telefonske številke. Na udaru pa so tudi druge ruske zasebne in državne spletne strani ter telekomunikacijska podjetja.

"Hekerji po svetu, napadite Rusijo v imenu "Anonymousa". Pokažimo jim, da ne odpuščamo in ne pozabimo," so ob najavi informacij o uspešnih vdorih v ruske informacijske sisteme zapisali pri hekerski skupini. Hekerji so v zadnjih urah napadli tudi večje število zasebnih in državnih spletnih strani, na udaru pa so tudi ruska telekomunikacijska podjetja.

ICYMI: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |. #OpRussia #StopRussia #OpKremlin #FreeUkraine



Twitter deleted our latest tweet for violating the rules. pic.twitter.com/K3OeCSJPbx — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022

⚡️State Telecommunications Service: Kremlin website down.



Ukraine’s telecoms agency also announced that the Russian media regulator’s site was down and that Russian TV channels had been hacked to broadcast Ukrainian songs. — Arne 🇺🇦 (@riisenholt) February 26, 2022