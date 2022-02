Hrana, voda, prva pomoč ... Tako lahko iz Slovenije pomagate Ukrajinkam in Ukrajincem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kakršnakoli koli pomoč bo v teh težkih časih za Ukrajino dobrodošla," je sporočil Brezovnik, ki upa, da bodo tudi Slovenci in Slovenke pomagali Ukrajini. Trenutno zbirajo predvsem prvo pomoč in zdravila ter, kot pravi Brezovnik, "vse kar v vojni pride prav". Torej med drugim tudi hrano, ustekleničeno vodo in splane vreče.

Zbirališče za humanitarno pomoč Ukrajini lahko najdete na naslovu:

Kamnik pod Krimom 142, 1352 Preserje, podjetje Duol.

Odprto je od 14:00 do 18:00