Masaker na Kačjem otoku: vojaki se do zadnjega niso predali #video

Na Kačjem otoku v Črnem morju so Rusi napadli 13 ukrajinskih vojakov, ki so do zadnjega branili svoje ozemlje. Kljub opozorilom se Ukrajinci niso predali in se na predlog Rusov, naj odložijo orožje, odzvali s kletvico "Ruska vojaška ladja, j***** se!" V bombardiranju je umrlo vseh 13 vojakov, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je padle vojake označil za heroje, poročajo tuji mediji.

Ukrajinska mejna straža je po začetku ruske invazije na Kačji otok v Črnem morju, ki je od obale Ukrajine oddaljen dobrih 35 kilometrov, napotila 13 vojakov.

Ni minilo dolgo, ko se je otoku približala ruska vojaška ladja in ukrajinske vojake posvarila, naj se predajo: "To je ruska vojaška ladja. Predlagamo, da odložite orožje in se predate, da se izognete prelivanju krvi in nepotrebnim žrtvam. V nasprotnem primeru vas bomo bombardirali."

Zelenski: Naj živi spomin na tiste, ki so dali svoja življenja za Ukrajino

Ukrajinci so njihov predlog zavrnili in se odzvali s kletvico "Ruska vojaška ladja, j***** se!" Rusi so uresničili svojo napoved. Vseh 13 vojakov je bilo ubitih v zračnem bombardiranju.

Predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da je Ukrajina izgubila Kačji otok, padle vojake pa označil za heroje. "Posmrtno bodo prejeli medalje za hrabrost. Naj živi spomin na tiste, ki so dali svoja življenja za Ukrajino," je povedal Zelenski.