Ruski novinar: Samo to lahko reši življenja na tem planetu

Časnik Novaya Gazeta je eden izmed redkih ruskih medijev, ki si jih predsednik Vladimir Putin ni podredil in ki kritično poroča o politični oblasti v državi.

"Putin v rokah drži gumb za sprožitev jedrskih konic in ga obrača kot ključe dragega avtomobila. Kaj sledi – salva jedrskih raket? Kako drugače si lahko razlagamo Putinove besede?" se v spodnjem posnetku sprašuje Muratov.

Dmitry Muratov, editor-in-chief of the Russian newspaper @novaya_gazeta on why the paper is against the war:



“We do not recognise Ukraine as an enemy.” pic.twitter.com/vfIhmYGCU7