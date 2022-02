"Putin se ne bo ustavil, opravka imamo z neracionalnim politikom"

"Proti takšni iracionalnosti razum, vsaj kratkoročno, ne more doseči veliko. Najverjetneje bo na koncu Putina zaustavila kombinacija sankcij in rastočega števila žrtev na strani Rusije," je pojasnil politični analitik Aleš Maver.

"Proti takšni iracionalnosti razum, vsaj kratkoročno, ne more doseči veliko. Najverjetneje bo na koncu Putina zaustavila kombinacija sankcij in rastočega števila žrtev na strani Rusije," je pojasnil politični analitik Aleš Maver. Foto: Reuters

"V takšnih razsežnostih gre za uresničitev najbolj črnega od scenarijev, ki smo jih preigravali v zadnjih tednih. Vedeli smo, da je Vladimir Putin duševni bolnik, a smo do zadnjega upali, da vendarle ni tako neracionalen, kot se je pokazalo danes zjutraj. Tako grobe kršitve ozemeljske celovitosti neke države v Evropi že zelo dolgo nismo videli in to seveda lahko odpre pandorino skrinjico. Putin se sicer vede kot otrok, ki so mu zlomili igračko, a na razpolago ima tanke in jedrsko orožje in ne bo se ustavil, dokler ne pride do končnega cilja," je napad Rusije na Ukrajino komentiral politični analitik Aleš Maver.

Po Mavrovih besedah napad na Ukrajino dokazuje dvoje: "Prvič, gre za Putinovo nezdravo obsedenost s to državo oziroma patološko sovraštvo do Ukrajine, do tega, kakšna je Ukrajina po letu 1991. Drugič, z današnjim dnem je konec kakršnihkoli iluzij o njegovem dokončnem cilju. To je obnova razmerij v svetu, kakršna so bila ne samo pred letom 1989, ampak pred perestrojko. V ozadju so globoki kompleksi, globok manjvrednostni kompleks, ki se povezuje z izrazitim mačizmom. Sicer se Putin vede kot otrok, ki so mu zlomili igračko, a na razpolago ima tanke in jedrsko orožje. To je v tem trenutku zelo slabo."

Kako hudo je?

Od danes zjutraj je mogoče marsikaj, kar se je še včeraj zvečer zdelo absolutno nemogoče.

Kot ugotavlja Maver, pri tem ne gre za kako genialno geopolitično strategijo, o kateri so Putin in njegovi privrženci veliko govorili: "Putin si prizadeva predvsem za ohranitev svojega osebnega režima in pri tem mu je bila Ukrajina na poti, ker je kljub pomanjkljivostim, ki jih ima, kazala, da je v posovjetskem prostoru mogoče delovati drugače, kot sta delovali Rusija in Belorusija."

"Lahko se sprašujemo, kje so vzvodi ukrajinsko-ruske krize, lahko mobiliziramo zelo dolgo zgodovino, a na koncu je glavni motor neracionalnost ruskega režima in pripravljenost aparata v Rusiji, da mu sledi. Verjamem, da je marsikdo v Rusiji zdaj navdušen, da se uresničujejo neke zgodovinske fantazije o Ukrajini, a na koncu je stvar popolnoma enaka, kot je bila v nacistični Nemčiji po letu 1933. Na oblasti je klika, ki je neracionalna, in to je izvor. Mi smo to dejstvo leta in leta slutili, to se je nakazovalo in se dokazovalo v Belorusiji, v Kazahstanu ter v Ukrajini že leta 2014. A kot neki racionalni opazovalec do zadnjega upaš, da ni tako hudo, kot je videti. V tem primeru je natanko tako hudo, kot je videti," je bil jasen Maver.

Maver: Putin se ne bo ustavil, dokler ne bo ustavljen

"Kratkoročnih rešitev ni, kakršnokoli vojaško posredovanje Zahoda je izključeno. Ukrajinska vojska je, kot danes kaže, še najbližje temu, da se ji zgodi usoda jugoslovanske vojske aprila 1941, se pravi, da se bo zgodil razmeroma hiter zlom. Ukrajina se danes zdi bolj ali manj izgubljena. Če odpora ne bo in bo Ukrajina razmeroma hitro kapitulirala, potem je mogoče še marsikaj drugega. Gospodarski pritisk pa bo verjetno viden šele čez leta. Če se spomnimo sankcij v primeru Srbije, med letoma 1992 in 1999, niso dale nobenih pravih rezultatov. Šele po ropotanju Slobodana Miloševića na Kosovu leta 1999 in resnični vojaški intervenciji se je razmerje sil spremenilo. Napovedi danes so pravzaprav zelo slabe. Težko je napovedati, kakšen bo naslednji korak, a Putin se ne bo ustavil, dokler ne bo ustavljen," je prepričan Maver.

Ob tem meni, da proti takšni iracionalnosti razum, vsaj kratkoročno, ne more doseči veliko. Najverjetneje bo na koncu Putina zaustavila kombinacija ostrih mednarodnih sankcij in rastočega števila žrtev na strani Rusije: "Recimo, da bi kombinacija sankcij in mogoče tega, da se na bojišču kaj zalomi, v nekaj mesecih ali pa celo v nekaj letih zamajala Putinov režim. Nekateri smo sicer vsa ta leta govorili, da je za razrešitev razmer na posovjetskem območju edina rešitev zamenjava režima v Kremlju, ki pa je trenutno popolnoma izključena in je ni na vidiku."