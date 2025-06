Trenutek resnice za Tadeja Pogačarja

Na kolesarskem kriteriju po Dofineji bo danes na sporedu četrta etapa. Gre za vožnjo na čas v dolžini 17,4 km med mestoma Charmes-sur-Rhone in Saint-Peray. Tadeja Pogačarja in ostale tekmece čaka razmeroma razgibana trasa, s startne rampe pa se bo slovenski as ob 16.37 podal kot deveti v skupnem seštevku.