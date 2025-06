Za Pogačarja in druščino še zadnje ogrevanje pred gorskim koncem tedna

Včerajšnji posamični kronometer je na 77. kriteriju po Dofineji že nekoliko bolj razkril razmerja moči, odlično sta se odrezala Belgijec Remco Evenepoel in Danec Jonas Vingegaard, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar nastopil za odtenek manj prepričljivo, a odločilne gorske etape se bodo zvrstile od petka do nedelje. Danes pa je v 183-kilometrski peti etapi od Saint-Priesta do Macona še zadnja priložnost za sprinterje. Na zaprto vožnjo se bodo kolesarji podali ob 12.35, kilometer nič naj bi dosegli ob 12.55, v cilju pa jih pričakujejo okoli 17. ure.