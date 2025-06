Popravni izpit za sprinterje. Rumeno majico brani Tadej Pogačar.

V drugi etapi 77. kriterija po Dofineji imajo sprinterski asi priložnost za popravni izpit. V včerajšnji uvodni etapi so jih zasenčili hribolazci s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom na čelu. Slovenec je Danca premagal v ciljnem sprintu in danes brani rumeno majico vodilnega. Druga etapa je daljša in zahtevnejša, a vsaj zaključek nima takšnih pasti, ki bi lahko presenetile sprinterske ekipe. 204,6 kilometra dolga preizkušnja od Premilhata do Issoara se bo z zaprto vožnjo začela ob 12. uri, v cilju kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.