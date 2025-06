"Slovenija je potrdila svoj status pomembne gastronomske destinacije," so sporočili iz Michelina ob predstavitvi aktualnega vodnika po slovenskih restavracijah. V njem je kobariška Hiša Franko obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, dve zvezdici še naprej nosi kranjskogorska restavracija Milka, po eno zvezdico imajo restavracije COB v Portorožu, Hiša Linhart v Radovljici, Hiša Denk v Zgornji Kungoti, Grič v Šentjoštu nad Horjulom, Dam v Novi Gorici, Gostilna pri Lojzetu na Zemonu pri Vipavi in Pavus v Laškem.

Ljubljana ostala brez Michelinove zvezdice

Medtem pa so Michelinovi ocenjevalci letos zvezdico odvzeli restavraciji Strelec na Ljubljanskem gradu. Restavracija, kjer ustvarja Igor Jagodic, je še vedno omenjena v vodniku, a ne nosi več zvezdice, ki jo je dobila leta 2022. S tem v Ljubljani ni več restavracije z Michelinovo zvezdico.

Zeleno Michelinovo zvezdico, ki potrjuje trajnostno naravnanost restavracije, nosi devet restavracij, nova med njimi je v hotelu Plesnik v Logarski dolini.

Oznako Bib Gourmand, ki jo Michelin podeljuje restavracijam z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo, nosi 12 slovenskih restavracij, na novo so jo prejele restavracija Lesnika, Etna in Gredič.

Med restavracijami, ki jih še omenja letošnji Michelinov vodnik za Slovenijo, je pet novih, to so Dveri Pax, Grad Štanjel Restaurant & Lounge, Hiša Raduha, Jaz by Ana Roš, Old Cellar Bled, Plesnik, Salicornia, TaBar in The Restaurant.

Tri posebne nagrade

Letos so pri Michelinu v Sloveniji prvič podelili tri posebna priznanja. Nagrada Young Chef Award, ki jo prejme Filip Matjaž, COB, izpostavlja mladega kuharskega talenta, ki že danes oblikuje prihodnost slovenske kulinarike. Nagrada Sommelier Award, ki jo prejme Anže Kristan iz Gostilne pri Lojzetu, je poklon sommelieru, ki s poglobljenim znanjem o vinih, občutkom za harmonijo okusov ter osebnim pristopom ustvari izkušnjo, ki presega zgolj strežbo. Nagrado Service Award pa prejme Jan Sinčič iz koprske Salicornie "zaradi njegove prijaznosti ter toplega in sproščenega sprejema, ki pripomoreta k temu, da se gostje res počutijo kot doma".

