V Sloveniji, predvsem v Ljubljani, se v zadnjih letih dogaja prava renesansa avtorskih koktajlov, novih in presenetljivih kombinacij, ki jih ustvarja nova generacija nadobudnih barmanov. Med njimi je tudi Janez Trelc, ki je pred kratkim postal prvak v hitrostnem mešanju koktajlov in najboljši barman na tekmovanju Planteray Match Day.

Janez Trelc, barman in sommelier v ljubljanskem bistroju Georgie, bo po zmagi na ljubljanskem tekmovanju Planteray Match Day junija na širšem tekmovanju na Poljskem predstavljal Slovenijo, nam pa je razkril, s kakšnim koktajlom je prepričal žirijo.

Njegov koktajl The Missionary svoje dvoumno ime nosi zaradi svoje preprostosti, v njem so namreč le tri sestavine, rum z notami ananasa, bananin liker in ledeni čaj iz milky oolonga, kot okras pa služi meringa z okusom banane. "Manj ko kompliciraš, boljše je. Tudi zato je koktajl dobil ime The Missionary, ker je včasih treba za najboljši rezultat uporabiti preproste postopke," nam je v smehu pojasnil in namešal svoj zmagovalni koktajl.

Poglejte:

Več o tekmovanju, hitrostnem mešanju koktajlov in njegovem pogledu na razvoj slovenske scene koktajlov si preberite v spodnjem intervjuju, v Zimbabveju rojeni Janez pa nam je razkril tudi svoje zanimivo družinsko ozadje.

Pred kratkim ste slavili na tekmovanju Planteray Match Day, na katerem ste zmagali tako v kategoriji hitrostnega mešanja koktajlov kot v izboru najboljšega barmana. Kakšna je razlika pri tekmovanju v teh kategorijah?

Hitrostno mešanje koktajlov je zelo drugačno od tega, kar počnemo običajno. Medtem ko so pri klasičnem tekmovanju pomembni natančnost, videz in okus koktajla, sta pri hitrostnem v ospredju surova hitrost in moč, seveda pa je treba biti tudi natančen in čim manj polivati.

Na tem tekmovanju smo morali zmešati dva daiquirija v čim krajšem času, za maksimalno število točk je bilo to treba storiti v 25 sekundah ali manj. Zraven se je ocenjevalo, ali sta pijači identični, koliko si polival … V tej kategoriji je zelo pomemben mis-en-place, torej priprava prostora in sestavin, preden začneš mešati. Vse moraš imeti na dosegu roke, takoj izgubiš kakšno sekundo, če moraš po kaj seči malo dlje ali če ob sebi nimaš vsega potrebnega orodja.

Navdih za nove koktajle najde tudi pri kolegih v kuhinji in sestavinah, ki jih uporabljajo. Foto: Ana Kovač

Kako so bile videti vaše priprave za to kategorijo?

Pred tekmovanjem sem nekajkrat povadil, da sem ugotovil, kam si moram postaviti orodje, steklenice in kozarca, da bi lahko potem koktajl namešal tudi z zaprtimi očmi.

Na tekmovanju pravzaprav nisem bil najhitrejši, nekateri so bili celo hitrejši od mene, ampak so izgubili točke drugje, na primer pri polivanju in okusu. Tudi če delaš hitro, moraš biti pri kombiniranju sestavin natančen, koktajl mora biti uravnotežen.

Katera sestavina koktajlov, če govorimo o destilatih, vam je najbolj pri srcu?

V zadnjem letu ali dveh mi je zelo pri srcu tekila, nasploh eksotika, morda tudi zato, ker izviram iz oddaljenih krajev. Mislim, da ima tekila vse več potenciala, vedno več je dobrih, kakršnih včasih nismo bili vajeni. Mislim, da je to pijača, ki bo v prihodnjih letih trend in bi v koktajlih lahko postala tako priljubljena, kot je denimo džintonik.

V Ljubljani se dogaja razcvet koktajl barov, tudi restavracije vedno bolj poudarjajo ponudbo koktajlov. Tudi sami opažate to renesanso koktajlov?

Da in skrajni čas je, da je tako, saj smo v svetu koktajlov v primerjavi s tujino že zelo zaostajali. Tudi gostje so se zelo dobro odzvali, upam, da tako ostane in gre le še naprej. Da bo denimo tudi v Georgie kdo prišel prav na koktajl, čeprav je naša primarna ponudba hrana.

Napoveduje, da so koktajli s tekilo "naslednja velika stvar". Foto: Ana Kovač

V Georgieju sem tudi sommelier, koktajli pa so moja strast. Pri ustvarjanju koktajlov pomaga tudi poznavanje vin, sploh pri zaznavanju okusov in tekstur, predvsem pa imamo odlično ekipo v kuhinji, ki mi je vir navdiha s sestavinami, ki jih uporablja.

Kako pa ste se znašli v svetu miksologije?

S tem sem se najprej srečal med šolanjem na blejski Višji turistični šoli. Tam sem se sicer izobraževal v turizmu in hotelirstvu, a smo imeli tudi izbirni predmet barmanstvo, zaradi katerega sem zavil v drugo smer, v gostinstvo. Takrat sem že začel sodelovati na tekmovanjih in že na prvih zmagal, nato sem na Bledu delal v baru, nekaj časa tudi v Črni gori v resortu Aman na Svetem Štefanu, ki je bil vrhunec prestiža in zvezdništva. Nato sem se preselil v Ljubljano, in ko sem prišel v Monstero, prejšnjo lokacijo Georgiejeve ekipe, se je moj pogled na koktajle spremenil.

Videl sem, koliko kreativnosti je lahko v tem, seznanil sem se s konceptom "signature" oziroma avtorskih koktajlov, kar delamo tudi tukaj – na karti koktajlov so samo avtorske kreacije. Koktajli morajo biti zabavni in z našim pečatom. Naše krožnike mora spremljati tudi pijača v našem slogu.

"Manj ko kompliciraš, boljše je," je opisal svoj pristop k ustvarjanju koktajlov. Foto: Ana Kovač

Rojeni ste v Zimbabveju.

Da, moj oče je Slovenec, prihaja z gorenjskega konca. V poznih 80. letih je šel delat v Afriko, se tam ustalil in spoznal mojo mamo. Tudi moja mama, ki je rojena v Zimbabveju, je mešanih, indijskih in portugalskih korenin.

V Slovenijo smo se preselili, ko sem imel 14 let. Do takrat nisem znal slovensko, moj materni jezik je angleščina, in bil je kar kulturni šok. Slovenščina je zahteven jezik, a sem jo hitro osvojil, čeprav se še kdaj sliši, da to ni moj prvi jezik.

Zimbabve ima v mojem srcu posebno mesto, a je moj dom Slovenija, ki je po mojem mnenju najlepša država na svetu. Tudi tukaj, kjer delam, imamo najboljšo mogočo ekipo, smo veliko več kot le sodelavci, res smo prijatelji.

