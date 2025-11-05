Kehoe: Telekom Slovenije je vsekakor v evropskem vrhu

Analitik in poznavalec razmer o stanju komunikacijskih omrežij (predvsem v Evropi) je v pogovoru za Siol.net med drugim pojasnil, kaj pravzaprav pomeni imeti "najboljše mobilno omrežje" in kako se je Slovenija po kakovosti mobilnih omrežij povzpela v evropski in celo svetovni vrh.

Slovenija se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja na zemljevidu držav z vrhunskimi mobilnimi omrežji. Po zadnjih podatkih Speedtest Global Indexa se uvršča med deset najboljših v Evropi, celo pred Švico, Francijo in Nemčijo, ki jih imamo sicer radi za zgled.

Za razumevanje, kaj stoji za temi meritvami, številkami in navedbami, smo se pogovarjali z Lukom Kehoejem, analitikom pri družbi Ookla, ki po vsem svetu meri povezljivosti komunikacijskih operaterjev, tudi z znanimi storitvami Speedtest in Downdetector.

Kaj je naloga analitika povezljivosti?

Moja naloga je pretvoriti podatke o delovanju omrežij v jasne vpoglede in smernice za uporabnike, operaterje in regulatorje po vsej regiji.

Kako družba Ookla meri povezljivost in zmogljivost mobilnih omrežij po svetu?

Naša storitev Speedtest že skoraj dve desetletji meri zmogljivost interneta in vsak dan zabeleži več kot 11 milijonov preizkusov po spletu ter namiznih in mobilnih aplikacijah. Gre za največji nabor podatkov o zmogljivosti omrežij na svetu, ki temelji na meritvah uporabnikov.

Kako so se vaše merilne metode spreminjale in nadgrajevale z razvojem in novimi generacijami mobilnih omrežij?

Sčasoma smo razširili svojo usmeritev z gole hitrosti na merjenje kakovosti uporabniške izkušnje, torej na tisto, kar uporabnikom največ pomeni in se jih najbolj dotakne – brskanje, ogled videov in igranje iger. Današnji rezultati tako bolje odražajo resnično uporabniško izkušnjo v resničnih razmerah, kot so to nekoč nakazovali laboratorijski testi, kjer so bile razmere neredko ugodnejše kot v resničnem življenju.

"Sčasoma smo razširili svojo usmeritev z gole hitrosti na merjenje kakovosti uporabniške izkušnje, torej na tisto, kar uporabnikom največ pomeni in se jih najbolj dotakne." Foto: Bojan Puhek

Kaj imajo skupnega države, ki se pri vaših meritvah mobilnih omrežij odrežejo najbolje?

Najuspešnejše države združuje dovolj srednjefrekvenčnega 5G-spektruma, omrežja gosto postavljenih baznih postaj, močne optične hrbtenice, stalne nadgradnje ob doslednih vlaganjih in odlična medsebojna povezljivost. Stalna premišljena naložbena politika in z njo premišljeno izvajanje štejeta veliko več kot katerakoli posamezna tehnična zvijača.

Kakšno je stanje mobilnih omrežij v Sloveniji v primerjavi z nam bližnjim državam in tistimi najrazvitejšimi, s katerimi se radi primerjamo?

Slovenija se je po zadnjih podatkih, natančneje po našem poročilu Speedtest Global Index za obdobje od junija do avgusta, povzpela med evropsko najboljšo deseterico, celo nad tako zelo razvita gospodarstva, kot so Švica, Nemčija in Francija. Ljubljana ima izjemno hitro 5G-povezavo in nizke zakasnitve, boljše kot v Pragi, Bratislavi ali Budimpešti. To kaže na stabilno in kakovostno infrastrukturo, ki sledi najboljšim praksam v Evropi.

Kaj so nagrade Speedtest Awards in kako se podeljujejo?

Nagrade Speedtest Awards prejmejo le tisti fiksni in mobilni ponudniki, ki izkazujejo najboljšo izmerjeno zmogljivost v državi. Temeljijo izključno na meritvah uporabnikov in se operaterji na te meritve ne morejo prijaviti niti kako drugače kot z delovanjem svojega omrežja vplivati nanje. Metodologija je javno dostopna in transparentna.

Ali operaterji morajo plačevati za to, da merite njihove storitve?

Ookla zagotavlja, da operaterji ne plačujejo za vključitev ali ocenjevanje.

Kako zagotavljate objektivnost svojih meritev in metod?

Nagrade Speedtest Awards izpostavljajo operaterje, ki zagotavljajo z meritvami podprte najboljše rezultate in izkušnje v določenem časovnem obdobju ob upoštevanju jasnih objavljenih merilih. Vsi rezultati temeljijo na objektivnih podatkih in standardiziranih kriterijih, zato so te nagrade visoko cenjene v panogi.

Zakaj so vaše nagrade cenjene v panogi?

Njihova moč je v podatkovni osnovi, metodološki preglednosti in statistični veljavnosti. Vsaka nagrada temelji na ogromnem vzorcu meritev in odraža resnično zmogljivost omrežij v določenem obdobju.

"Nagrade Speedtest Awards izpostavljajo operaterje, ki zagotavljajo z meritvami podprte najboljše rezultate in izkušnje v določenem časovnem obdobju ob upoštevanju jasnih objavljenih meril." Foto: Bojan Puhek

Ali so vaše meritve in metode res zvest odraz resnične uporabniške izkušnje?

Da, brez dvoma. Meritve Speedtest temeljijo na testih, ki jih sprožijo uporabniki sami, zato odražajo resnične pogoje uporabe, kot so brskanje, pretakanje videov in igranje iger. Vrednosti so normalizirane tako, da prikazujejo tipično izkušnjo uporabnika in ne prirejenih laboratorijskih razmer.

Kaj uporabnikom Telekoma Slovenije pomenijo nagrade, ki jih je njihov operater prejel v zadnjem ocenjevalnem obdobju?

V zadnjem krogu nagrad je Telekom Slovenije prejel nagrade v petih kategorijah, med drugim za najboljše in najhitrejše mobilno omrežje. To kaže na celovito kakovost omrežja – od hitrosti in odzivnosti do zanesljivega videoprenosa, igranja iger in pokritosti – in dosledna vlaganja, ki odražajo usmerjenost Telekoma Slovenije v kakovostno uporabniško izkušnjo.

Slovenija se je v najnovejšem poročilu po hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa uvrstila med prvih deset v Evropi in tako prehitela nekatere bistveno razvitejše države naše celine. Foto: Ookla Med petimi prejetimi nagradami Telekoma Slovenije sta tudi najboljše in najhitrejše mobilno omrežje. Kaj to natančno pomeni, v čem je razlika?

Naslov Najboljše mobilno omrežje temelji na rezultatih Speedtest Connectivity Score, ki združuje hitrost, odzivnost, brskanje in videoizkušnjo. Naziv Najhitrejše mobilno omrežje pa se naslanja na rezultate Speed Score, ki merijo predvsem hitrost prenosa do uporabnika (download), a zajema tudi nalaganje (upload) in zakasnitev.

Kje so v Sloveniji še priložnosti za izboljšave mobilnih omrežij?

Slovenski operaterji, vključno s Telekomom Slovenije, še niso komercialno uvedli tehnologije 5G SA (standalone), ki lahko zmanjša zakasnitve (latenco) celo za 30 odstotkov v primerjavi z zdajšnjim omrežjem 5G NSA. Prehod na novo arhitekturo bi dodatno izboljšal izkušnjo pri videoklicih, igrah in aplikacijah umetne inteligence, torej tistih, na katere omrežne zakasnitve najbolj vplivajo.

"Vsaka nagrada temelji na ogromnem vzorcu meritev in odraža resnično zmogljivost omrežij v določenem obdobju." Foto: Bojan Puhek

Ali dajo prejete nagrade Telekomu Slovenije pravico, da se šteje med najboljše tudi v svetovnem merilu?

Telekom Slovenije je vsekakor v evropskem vrhu. Tudi v svetovnem merilu se uvršča med visokozmogljive operaterje, čeprav svetovni rekordi trenutno pripadajo nekaterim operaterjem na Bližnjem vzhodu zaradi drugačne razpoložljivosti spektra in velikosti trga.

Kaj menite, da bo v bližnji prihodnosti najpomembnejše za ohranjanje visoke zmogljivosti sodobnih mobilnih omrežij?

Obvladovanje zakasnitev (latence). Naraščajoče zahteve umetne inteligence in medijsko bogatih aplikacij ter aplikacij, ki delujejo v realnem času, močno povečujejo pomen nizke zakasnitve in lokaliziranih oblakov. Za prihodnost povezljivosti ne bodo dovolj le hiter 5G in zmogljive optične hrbtenice – ključna bo optimizacija celotne poti podatkov, od uporabnikove naprave do oblaka in nazaj. To bo zahtevalo korenite preglede in posege v jedrno omrežje z namenom dodatnega manjšanja zakasnitev.