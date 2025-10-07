Meritve ne lažejo: to je najboljše mobilno omrežje v Sloveniji

V septembrskem poročilu družbe Opensignal , ki temelji na podatkih, zbranih med 1. junijem in 29. avgustom letos, je mobilno omrežje Telekoma Slovenije doseglo najvišje rezultate v kar 12 od 13 ocenjenih meril. Pri šestih od teh je bil Telekom Slovenije absolutni zmagovalec.

V nadkategoriji celotne uporabniške izkušnje je Telekom Slovenije osvojil prvo mesto v treh od štirih kategorij brez konkurence, v četrti pa si najvišjo uvrstitev deli z enim izmed preostalih operaterjev.

V vrhu izkušnje tudi za 5G

V nadkategoriji izkušnje 5G Telekom Slovenije dosega najvišje rezultate na vseh štirih ocenjenih področjih. Pri treh si sicer prvo mesto deli z enim ali dvema operaterjema, v kategoriji hitrosti prenosa podatkov od uporabnika pa je nesporni zmagovalec.

Tudi pri pokritosti, ki vključuje tri različne kazalnike, je Telekom Slovenije zmagal v dveh brez konkurence – med njima tudi v pokritosti z omrežjem 5G. Na področju zanesljivosti in dosledne kakovosti omrežja se je prav tako uvrstil na prvo mesto, ki si ga po podatkih družbe Opensignal deli z enim od preostalih slovenskih operaterjev.

Slika pove tisoč besed. Foto: Opensignal

Ne le v idealnih, omrežje Telekoma Slovenije izstopa tudi v realnih pogojih

V preteklih analizah družbe Opensignal je Telekom Slovenije ravno tako dosledno izstopal v metrikah, ki merijo zanesljivost delovanja omrežja pri uporabi zahtevnejših mobilnih aplikacij skozi čas.

To potrjuje, da njihovo mobilno omrežje ni odlično le v idealnih laboratorijskih pogojih, temveč zagotavlja stabilno in zmogljivo povezljivost tudi v vsakdanjih, manj predvidljivih scenarijih – tam, kjer hitrost ni edini kriterij, temveč šteje predvsem zanesljivo delovanje.

Telekom Slovenije še naprej odločno pri širitvi omrežja 5G

V Telekomu Slovenije so ponosni na (ponovno) odlične rezultate, ki potrjujejo uresničevanje njihovih razvojnih načrtov. Trenutno z omrežjem 5G pokrivajo že 65 odstotkov prebivalstva, v prihodnosti pa načrtujejo njegovo razširitev na kar 99 odstotkov.

V skladu s to vizijo tudi letos nadaljujejo intenzivne nadgradnje, s katerimi povečujejo pasovno širino, zmogljivosti in kakovost radijskega dostopa.