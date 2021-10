Raziskava Opensignal: Telekomovo mobilno omrežje najboljše

"V našem drugem poročilu o mobilni izkušnji v Sloveniji Telekom Slovenije znova dominira in je v vseh kategorijah absolutni zmagovalec ali pa si prvo mesto deli," so na svojih spletnih straneh zapisali avtorji raziskave.

Družba Opensignal predstavlja neodvisen globalni standard za merjenje kakovosti mobilnih omrežij, kakovost omrežja pa meri na podlagi transparentne metodologije in dejanske uporabniške izkušnje. Merjenje je potekalo 90 dni med 1. junijem in 29. avgustom v sedmih kategorijah, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Sedem kategorij, Telekom dominanten

V kategorijah igranje iger, hitrost od uporabnika, hitrost do uporabnika in pokritost 4G je Telekom Slovenije po teh ugotovitvah najboljši med slovenskimi mobilnimi operaterji. V kategoriji videoizkušnja si ta naziv deli z A1, v kategoriji uporaba govornih aplikacij s T-2 in A1, v kategoriji dostopnost 4G pa s Telemachom.

Več kot 50 tisoč uporabnikov 5G

"V našem drugem poročilu o mobilni izkušnji v Sloveniji Telekom Slovenije znova dominira in je v vseh kategorijah absolutni zmagovalec ali pa si prvo mesto deli," so na svojih spletnih straneh zapisali avtorji raziskave. V Telekomu Slovenije so dodali, da s svojim komercialnim omrežjem 5G, ki so ga vzpostavili oktobra lani, pokrivajo že več kot 34 odstotkov prebivalstva, uporablja pa ga več kot 50 tisoč uporabnikov.

Raziskavo Opensignal so v Sloveniji prvič opravili na prehodu v leto 2021, od 1. decembra 2020 do 28. februarja letos.