Pet novih neodvisnih nagrad potrjuje, katero je najboljše mobilno omrežje v Sloveniji

S petimi nagradami Speedtest Awards 2025 je Telekom Slovenije ponovno dokazal vrhunsko kakovost in zanesljivost svojega mobilnega omrežja. Priznanja, ki jih podeljuje neodvisno globalno podjetje Ookla, temeljijo na več kot 1,2 milijona meritvah hitrosti in več kot 25 milijonih podatkov o pokritosti – torej na dejanski izkušnji uporabnikov po vsej državi.

V prvi polovici leta 2025 je Telekom Slovenije prejel nagrade družbe Ookla za najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, najboljšo pokritost, najboljšo gaming izkušnjo in najboljšo video izkušnjo.

Te kategorije ne vrednotijo zgolj hitrosti prenosa podatkov, ki je samo del uporabniške izkušnje, temveč tudi druge pomembne dejavnike, kot so odzivnost in stabilnost omrežja ter uporabniška dostopnost in prijaznost. Vse to je ključno za pretočnost videoposnetkov, igranje iger, delo na daljavo, zanesljivo poslovno komunikacijo in vse druge oblike zasebne, poslovne in industrijske rabe.

Meritve za najboljše slovensko mobilno omrežje za prvo polovico leta 2025 Foto: Ookla

Ne le omrežje, kar digitalna hrbtenica države

Z večletnimi sistemskimi naložbami v nadgradnjo mobilnega in fiksnega omrežja Telekom Slovenije ne gradi le omrežja, ampak digitalno hrbtenico države. V zadnjem desetletju so vložili več kot 680 milijonov evrov v razvoj in vzdrževanje svoje infrastrukture, bistveno več kot drugi slovenski telekomunikacijski operaterji.

Po AKOS-ovih podatkih iz drugega četrtletja 2025 imajo 36,5-odstotni tržni delež pri mobilni telefoniji in 28,6-odstotni tržni delež pri širokopasovnih povezavah. Največje slovensko optično omrežje doseže skoraj pol milijona gospodinjstev po vsej Sloveniji in ne samo v večjih mestih.

Analitik za Evropo družbe Ookla Luke Kehoe pojasnjuje, kako ugotavljajo, katero mobilno omrežje si zasluži nagrado. Foto: Bojan Puhek

Že do konca leta 99 odstotkov prebivalstva s signalom 5G Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije trenutno s svojim mobilnim omrežjem pete generacije že pokriva dobrih 93 odstotkov prebivalstva, do konca tega leta, torej v dobrih dveh mesecih, pa želijo doseči 99-odstotno pokritost prebivalstva.

Tako napredna digitalna infrastruktura omogoča razvoj tehnologij prihodnosti, kot so rezinjenje omrežja (Network Slicing, ustvarjanje povsem ločenih zasebnih omrežij 5G znotraj javnega mobilnega omrežja 5G), internet stvari (IoT), pametne skupnosti in Industrija 4.0. S tem je okrepljena tudi pripravljenost celotne slovenske družbe na digitalne izzive prihodnosti, so prepričani pri Telekomu Slovenije.

Dostopnost mobilnega omrežja pete generacije v Sloveniji Foto: Ookla

Vodstvo Telekoma: Nagrade so odraz dolgoročne vizije in zavezanosti razvoju

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak poudarja pomen uporabniške izkušnje: "Danes je pri mobilnem omrežju ključna celotna uporabniška izkušnja, ki jo sestavljajo odzivnost, stabilnost, zanesljivost in varnost. Z modernizacijo mobilnega omrežja gradimo digitalno hrbtenico za uspešen razvoj slovenskega gospodarstva in družbe."

Vesna Prodnik, članica uprave, zadolžena za tehnologijo, izpostavlja širši vpliv naložb: "Vrhunsko omrežje ni le hitrost, ampak temelj za varnost, odpornost in razvoj novih tehnologij. Priznanja so dokaz, da so naše naložbe ključne za napredek družbe in gospodarstva v Sloveniji."

Zakaj so nagrade utemeljene

Družba Ookla, ki med drugim stoji za prepoznavno storitvijo Speedtest, velja za zlati svetovni standard v merjenju kakovosti internetnih povezav.

Njihova metodologija temelji na dejanskih uporabniških meritvah – torej ne na laboratorijskih testih, kjer rezultati pogosto odstopajo od realnih razmer, temveč na tem, kar ljudje doživljajo vsak dan. Tako merijo in nagrajujejo realne izkušnje uporabnikov, ne zgolj tehničnih specifikacijah.

Po hitrosti mobilnih omrežij se je Slovenija prebila med prvih deset v Evropi. Foto: Ookla

Povezljivost je temelj digitalne družbe prihodnosti

V sodobni družbi je zanesljiva in hitra digitalna infrastruktura enako pomembna kot ceste in železnice. Telekom Slovenije s svojo strategijo zagotavlja varnost in odpornost omrežja, omogoča razvoj naprednih storitev in krepi tehnološko suverenost Slovenije, so prepričani pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju, ki mu svoje mobilne komunikacije zaupa več kot milijon Slovenk in Slovencev.

Slovenija tako drži korak z najbolj digitalno razvitimi državami in se pripravlja na prihodnost, kjer bodo stabilna, varna in prilagodljiva omrežja bistvenega pomena za vse vidike življenja, so povedali vodilni Telekoma Slovenije.

Vizija za leto 2026: še več naložb v digitalno prihodnost

Tudi v letu 2026 bo Telekom nadaljeval obsežne naložbe: za nadaljnjo modernizacijo omrežja, razvoj digitalnih in informacijsko-komunikacijskih storitev ter krepitev tržnega položaja bodo prihodnje leto po svojih načrtih namenili 217 milijonov evrov.