Nad znano ljubljansko gostilno zrasel hotel z restavracijo Ane Roš #foto

Nad gostilno As v središču Ljubljane so odprli nov butični hotel, v njem pa je priznana slovenska kuharska mojstrica, nedavna dobitnica treh Michelinovih zvezdic, odprla novo restavracijo.

Znana ljubljanska gostinska družina Raspopović je v četrtek uradno odprla svoj novi projekt, butični hotel As, ki so ga zgradili nad istoimensko gostilno, dolgoletno stalnico ljubljanske družabne in kulinarične scene.

Foto: Mediaspeed

Hotel s 30 sobami so zasnovali v biroju Ofis arhitekti, interier pa je v sodelovanju z lastnikom Sebastijanom Raspopovićem oblikovala arhitektka Janja Bulc.

Foto: Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Sebastijan Raspopović z očetom, legendarnim gostincem Svetozarjem Raspopovićem Foto: Mediaspeed

V hotelu v Knafljevem prehodu je ob tem začel delovati tudi novi projekt kuharske mojstrice Ane Roš. V pritličju je namreč odprla novo restavracijo, poimenovano Jaz, v katero se je preselila ekipa iz njenega pop-up lokala Ana in Slon z vodjo kuhinje Leonardom Fonseco na čelu.

Ana Roš je poudarila, da v Ljubljani ne odpira formalne, "fine dining" restavracije, ampak bolj sproščen lokal. Foto: Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Na odprtje hotela in restavracije je prišel tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Mediaspeed

