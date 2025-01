Slovenci, ki sodelujejo z Gordonom Ramsayjem, so obiskali Ano Roš

"Sodelovanje z blagovno znamko HexClad je zelo zanimiva izkušnja, saj gre za prvo blagovno znamko za nas, pri kateri je obraz znamke svetovno znana osebnost," pove Rok Hladnik iz agencije Flat Circle.

Kako so začeli sodelovati? "Sodelovanje se je razvilo prek skupnega prijatelja iz Amerike, ki ga imamo z direktorjem HexClada," pojasni Hladnik. Podjetje je namreč naletelo na izzive pri vstopu na evropski in britanski trg. Skupni prijatelj je obe podjetji povezal in vzpostavili so uspešno sodelovanje oziroma partnerstvo, ki zdaj traja že tri leta.

"Na koncu se je izkazalo, da sodelovanje ni bistveno drugačno od sodelovanja s preostalimi blagovnimi znamkami in podjetji, saj imajo vsi podobne izzive: kako uspešno in profitabilno dosegati rast s pomočjo oglaševanja," še pove Hladnik.

Foto: Arhiv podjetja Flat Circle Gordon Ramsay je glavni predstavnik posode podjetja HexClad in ravno s ponvijo ter kolekcijo nožev je Ramsay tik pred njenim 50. rojstnim dnem presenetil slovensko kuharsko mojstrico Ano Roš. Darilo so ji predali predstavniki podjetja Flat Circle, Roševa pa je svoje navdušenje delila na družabnem omrežju Instagram, kjer je zvezdnika tudi povabila v Kobarid, da ji kar sam pokaže, kako pravilno uporabiti posodo.

S čim se Flat Circle sploh ukvarja?

"Podjetje je nastalo iz moje izkušnje pri prehodu iz tiskanih medijev na spletne platforme," pove Hladnik, ki je bil v preteklosti direktor časopisa in je opažal, da se dogaja velik premik v oglaševanju. Omenja predvsem prehod na digitalne kanale, na trgu pa je opažal pomanjkanje razumevanja performance oglaševanja. "Oboje je predstavljalo priložnost, ki nam jo je uspelo odlično izkoristiti," pojasni in doda, da so agencijo začeli z željo po inovacijah, zdaj pa se prilagajajo novim tehnologijam in spremembam v digitalnem prostoru. Po Hladnikovih besedah gre namreč za področje, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo, zato je nenehno učenje in prilagajanje ključnega pomena.

Hladnik še pojasni, da je njihovo podjetje na trgu prepoznavno predvsem po močni osredotočenosti na performance oglaševanje – s premišljenim in visoko specializiranim pristopom namreč upravljajo oglaševalske kampanje na platformah, kot so Meta (Facebook in Instagram), Google, TikTok, Pinterest in LinkedIn.

"Verjamemo, da svojih načrtov ne moremo uresničiti brez prave ekipe in prav ljudje v agenciji so tista osnovna komponenta, ki nas žene naprej. Gradimo ekipo, kjer vlada zaupanje in kjer se vsak član počuti cenjen in motiviran, da dela najbolje, kar lahko, in hkrati poslovno raste in se uči," je prepričan Hladnik. Foto: Arhiv podjetja Flat Circle Kot prednost poudarja, da prilagajajo strategije potrebam podjetij, ne glede na njihovo velikost. Sodelujejo z lokalnimi podjetji, pa tudi z globalnimi blagovnimi znamkami. Predvsem večjim ameriškim znamkam pomagajo pri vstopu na evropski trg, ki ima svoje specifike tudi zaradi lokalnih valut, jezika, vsebinskega marketinga, davčnih stopenj, dostave in podobno.

"Poudaril bi tudi to, da imamo s svojimi partnerji res tesen odnos in jim pomagamo razvijati njihov poslovni model. To nam omogoča tudi vpogled v drobovje in pridobivanje večjega števila dobrih praks," doda Hladnik.

Podjetje Flat Circle po besedah Hladnika mesečno upravlja več kot pet milijonov evrov oglaševalskega proračuna, skupaj s partnerji pa so v letu 2024 ustvarili več kot 200 milijonov evrov prihodkov.

Razlika – kako delujejo podjetja v Evropi in kako zunaj nje

Slovensko podjetje deluje globalno in na tak način namerava delovati tudi v prihodnje. Kot razmišlja Hladnik, jim globalni pristop omogoča, da se hitro prilagodijo različnim trgom in sodelujejo pri ustvarjanju digitalnih strategij, ki so specifične za potrebe posameznih držav ali regij.

Največje razlike pri delu v Evropi v primerjavi z drugimi trgi, kot so ZDA ali Azija, v podjetju zaznavajo v različnih pristopih glede na kulturne razlike, zakonodajo in nakupne navade potrošnikov. "Klientom, kot so HexClad, Ridge, Vahdam, smo pomagali pri vstopu na evropski in britanski trg in pri tem upoštevali vse lokalne specifike za rast, ki so preverjeno delovale pri preteklih projektih," zaključi Hladnik.