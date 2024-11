Sinoči so v Dubaju podelili nagrade za najboljše kuharske mojstre na svetu. V kategoriji najboljših kuharjev po mnenju strokovnjakov je slavila slovenska kuharska mojstrica Ana Roš Stojan.

Podelitev nagrad The Best Chef Awards je letos potekala že v osmi izvedbi. Izmed številnih nagrad so podelili tudi nagrado najboljših kuharskih mojstrov na svetu po mnenju strokovnjakov, ki jo je prejela slovenska kuharska mojstrica Ana Roš Stojan s svojo restavracijo Hiša Franko, ki se lahko pohvali s kar tremi Michelinovimi zvezdicami.

Nagrado sta poleg Roš Stojan prejela še dva slovenska kuharska mojstra. David Žefran, chef restavracije Milka z dvema Michelinovima zvezdicama, ki leži ob jezeru Jasna v Kranjski Gori, je bil nagrajen z "dvema nožema", Luka Košir, lastnik in chef restavracije Grič v Horjulu z eno Michelinovo zvezdico, pa z "enim nožem". "Dva noža" prejmejo tisti, ki dosežejo 40 odstotkov ali več od vseh možnih točk, "en nož" pa tisti, ki dosežejo 20 odstotkov ali več od vseh močnih točk.

Enainpetdesetletnica je na lanskoletni prireditvi, ki je potekala v Mehiki, osvojila nagrado za tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharskih mojstrov na svetu.

Preberite tudi: