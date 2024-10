Mož Ane Roš obsojen na leto in tri mesece zapora

Podjetje Urbano je s partnerji ustanovil leta 2002, ko je bil star 30 let. Potem ko je leta 2005 od nekdanjih partnerjev odkupil deleže podjetja, se je zalomilo pri izvedbi projekta Komenda center, ki ga je snovalo podjetje.

Iz svojega podjetja si je izplačal več kot 400 tisoč evrov

V intervjuju za Delo je pojasnil, da je v podjetje vložil več kot 700 tisoč evrov lastnih sredstev. "Dejansko mi je podjetje denar dolgovalo." "Pozneje sem iz podjetja izplačal nekoliko več kot 400 tisoč evrov, da smo poplačali vlagatelje, nekaj pa je prihodnji partner porabil za svoje potrebe. Verjel sem, da pomagam človeku v stiski. A tudi to ni bilo dovolj. Tudi ko je partner uradno vstopil v družbo Urbano, je banka Hypo še naprej izvajala pritiske, naj projekt prodamo. Ker tega nisva storila, so se začele izvršbe," je povedal Urban Stojan Roš.

Sledili so veliki zapleti s pridobivanji dovoljenj za projekt in odpoved financiranja. "Nato spet pritiski, naj gradbenikom projekt prodamo, pa preprojektiramo … Stisnili so nas v kot, podjetje je klecnilo in sprožilo učinek domin, ki je za sabo potegnil tudi druga podjetja. Verjel sem v podjetje in tudi po tem podal osebno poroštvo za drug projekt v višini 1,3 milijona evrov," je pojasnil in dodal, da je bil prepričan, da dela po zakonu, saj sta mu tako računovodstvo kot pravna služba potrdila, da lahko iz svoje družbe izplača nekoliko več kot 400 tisoč evrov.

Zaprosil za alternativno prestajanje kazni in vložil več pritožb

"Prepričan sem bil, da bom tako rešil projekt Komenda in podjetje. Pozneje pa sem izgubil vse. Prodal sem hišo, v kateri smo živeli, celotno premoženje, sledila je ločitev, trpeli so predvsem otroci. To so bili zelo težki časi," je priznal.

Zaradi oškodovanja podjetja je Stojan Roš obsojen na 15 mesecev zapora in 434 tisoč evrov kazni, ki jo mora plačati državi. "Še vedno ne razumem, kako lahko sodišče verjame, da sem naklepal in načrtoval oškodovanje družbe za 400 tisoč evrov, če pa sem vlagal v družbo in imel še vedno več kot 1,5 milijona evrov osebnih poroštev v zdravih projektih," je še povedal in dodal, da je v skladu z zahtevo za varstvo zakonitosti zaprosil za alternativno prestajanje kazni in vložil več pritožb.

"Ne počutim se namreč krivega, temveč izigranega. Verjamem v pravno državo ter sem vesten človek in državljan. Tudi v prihodnje bom spoštoval pravila ter odločitve države in sodišča," je povedal.

