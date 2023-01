Velika ljubezen Ane Roš: spoznala sta se oktobra, za silvestrovo sta se poročila

Kot sta pojasnila v intervjuju za Delo, sta se spoznala 7. oktobra letos. "V petek, ko sva se spoznala, sem se zbudil na Dunaju, kjer sem bil tiste dni službeno. Najprej sem pomislil, da je to tudi med koncem tedna lepo mesto – lahko greš v Albertino, na kak klubski jazz koncert –, a me je nekaj nenavad­no vleklo v Ljubljano. Na avtocesti pri Gradcu me je spet preplavil občutek vedenja: 'Danes boš nekoga spoznal'," je povedal Urban Stojan.

Zvečer sta se spoznala v enem od ljubljanskih lokalov.

Že po 48 urah se je spraševala, ali jo bo kdaj zaprosil za roko

"Zase lahko rečem, da sem se zares že po 48 urah spraševala: 'Me bo ta človek kdaj vprašal za roko?' In naprej: 'Itak, da ne, ker to bi bilo preveč krasno, da bi bilo v realnem življenju lahko res.' Ko sva bila na obisku pri naših kmetih Matteu in Jeanne, naju je ona vprašala: 'Pa kako dolgo se vidva sploh po­znata?' 'Šest dni,' sva rekla. Potem so mi po licih začele teči solze. Prišlo mi je v zavest, kako zelo malo je to, meni pa se je po drugi strani zdelo, kot da najin mehurček traja že od nekdaj. Svoja vrata zares odpreš, ko ugotoviš, da ljubiš način, kako nekdo razmišlja, da sprejmeš njegove odzive, ko je v stresu, in imaš toliko skupnih reči iz preteklosti, pa čeprav se prej nikoli nisi srečal," pa je v intervjuju pojasnila Ana Roš.

Ana Roš je bila v preteklosti poročena z Valterjem Kramarjem, s katerim sta sodelovala tudi poslovno. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, Svit in Eva Klara.