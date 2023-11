Ana Roš tretja na izboru najboljših kuharskih mojstrov na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razglasili so najboljše kuharske mojstre na svetu in na visoko tretje mesto postavili Slovenko.

V Mehiki so razkrili aktualno lestvico najboljših kuharjev na svetu, The Best Chef Awards. Na prvem mestu je že tretje leto zapored Španec Dabiz Muñoz, na drugem mestu je prav tako Španec Albert Adria, takoj za njima pa Slovenka Ana Roš.

Ana Roš je letos s kobariško Hišo Franko osvojila še tretjo Michelinovo zvezdico, najvišje priznanje, ki ga podeljuje najslavnejši francoski kulinarični vodnik, oktobra pa je v Ljubljani odprla še bistro Jaz.

