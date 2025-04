Sodišče moža Ane Roš pošilja v zapor

Kot je oktobra lani poročal časopis Delo, so Urbana Stojana Roša zaradi oškodovanja podjetja Urbano pravnomočno obsodili na 15 mesecev zaporne kazni.

Podjetje Urbano je s partnerji ustanovil leta 2002, ko je bil star 30 let. Potem ko je leta 2005 od nekdanjih partnerjev odkupil deleže podjetja, se je zalomilo pri izvedbi projekta Komenda center, ki ga je snovalo podjetje. Kot je pojasnil v intervjuju za Delo, je v podjetje vložil več kot 700 tisoč evrov lastnih sredstev, kasneje pa si je izplačal nekoliko več kot 400 tisoč evrov, "da smo poplačali vlagatelje, nekaj pa je prihodnji partner porabil za svoje potrebe".

Dodal je, da je bil prepričan, da dela po zakonu, saj sta mu tako računovodstvo kot pravna služba potrdila, da lahko iz svoje družbe izplača nekoliko več kot 400 tisoč evrov.

Neutemeljena pritožba

Zaradi oškodovanja podjetja so ga obsodili na 15 mesecev zapora in 434 tisoč evrov kazni, ki jo mora plačati državi. Takrat je dejal, da je v skladu z zahtevo za varstvo zakonitosti zaprosil za alternativno prestajanje kazni in vložil več pritožb, a je ljubljansko okrožno sodišče njegovo prošnjo zdaj zavrnilo. Odločitev okrožnega sodišča sicer še ni pravnomočna, saj mora o pritožbi odločiti še višje sodišče.

Z okrožnega sodišča so za portal Info360 sporočili, da je "sodišče v tem primeru prejelo predlog za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist in ga zavrnilo kot neutemeljenega". Dodali so, da so bile podane pritožbe, "zato se spis v tej zadevi od 24. marca 2025 nahaja na višjem sodišču".

Preberite tudi: