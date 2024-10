Ana Roš zaprla svojo pekarno v Ljubljani

Pekarna, ki jo je v Ljubljani odprla kuharska mojstrica Ana Roš, vsaj do decembra ne bo delovala. V tem času naj bi osvežili prostor in koncept.

Slovenske novice so v ponedeljek poročale, da se je v središču Ljubljane zaprla pekarna, ki jo je pred dvema letoma odprla Ana Roš Stojan. Na vratih naj bi bilo obvestilo, da je pekarna zaprta do nadaljnjega, nato pa se je na družbenih omrežjih oglasila kuharska mojstrica in zatrdila, da bo pekarna zaprta "dober mesec" in da nameravajo v tem času osvežiti prostor ter koncept pekarne.

"Vprašanje 'brez odpadkov' pri ustvarjanju in kuhanju je ena od mojih prednostnih nalog in moja odgovornost do narave in družbe. S popolno laminiranimi testi se ne morem izogniti veliki količini nepotrebnih odpadkov, ki temeljijo na najboljšem maslu in najboljši moki. Ti odpadki so odpadki, ki jih ekipa Pekarne Ana doslej ni zmogla zadostno reciklirati. Prostor je majhen, dan je prekratek," je zapisala Roš.

Kot je dodala, po dveh letih trdega dela in ustvarjanja danes razume, kaj morajo storiti, da bo "Pekarna Ana bližje našim vrednotam in prepričanju, vašemu zadovoljstvu in vašim potrebam. S prenovljenim konceptom bo Pekarna Ana bližje meni, sezonskosti, teritoriju in trajnosti".

"Kruh iz droži ostaja moja ljubezenska zgodba, drugačnega ne znam niti jesti. In ljubim sendviče! Pite iz svežega sadja! Pastel de nata, basque cheesecake s pehtranom," je še zapisala Roš in dodala, da kupce spet pričakujejo decembra.

Preberite še: