Ana Roš odpira restavracijo v Poreču

Kuharska mojstrica Ana Roš Stojan je za hrvaški kulinarični blog Kult Plave Kamenice potrdila, da v sodelovanju s hrvaško hotelsko družbo Valamar odpira svojo prvo restavracijo na Hrvaškem. Ta bo v Poreču, nosila pa bo isto ime kot njen ljubljanski bistro – JAZ.

Restavracija na poreški rivi

"Zaljubljena sem v Istro in Jadransko morje, zato se zelo veselim, da bom koncept ljubljanskega JAZ prilagodila novemu istrskemu, poreškemu," je za Kult Plave Kamenice še povedala edina slovenska kuharica s tremi Michelinovimi zvezdicami.

Njena poreška restavracija oziroma bistro naj bi se odprla decembra letos, lokacija pa ne bo v katerem od Valamarjevih hotelov, temveč v starem mestnem jedru, na sprehajališču ob morju, od koder se pogled razlega na otok Sv. Nikola.

Napoved savudrijske restavracije, ki je ni bilo

Restavracijo v hrvaški Istri je sicer Roš najavila že pred dvema letoma, takrat je sklenila sodelovanje s hotelskim kompleksom Petram Resort & Residences pri Savudriji, kjer naj bi odprla restavracijo s svojim podpisom. Teden dni po odprtju kompleksa pa je sporočila, da restavracije ne bo in da so sodelovanje razdrli zaradi "nepremostljivih razlik v pogledu na vodenje resorta in pristopu do gostinstva, pa tudi zaradi vseh težav, ki v zadnjem času pestijo to panogo.