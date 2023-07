Ana Roš sporočila, da ne bo odprla restavracije v Savudriji

Ana Roš Stojan, kuharska mojstrica iz kobariške Hiše Franko, je prek svojih predstavnikov za javnost sporočila, da je njenega sodelovanja z vodstvom savudrijskega turističnega kompleksa Petram Resort & Residences konec.

V resortu, ki so ga odprli prejšnji teden, naj bi po prvotnih napovedih eno od restavracij vodila tudi slovenska kuharska zvezdnica, a se to ne bo zgodilo. Iz Kobarida so v sporočilu za javnost pojasnili, da se z vodstvom Petram Resorta razhajajo zaradi "nepremostljivih razlik v pogledu na vodenje resorta in pristopu do gostinstva, pa tudi zaradi vseh težav, ki v zadnjem času pestijo to panogo."

Ob napovedi sodelovanja maja lani je sicer Ana Roš napovedala, da bo kuharski pristop v Savudriji sproščen, drugačen kot v njeni "bazi", kobariški Hiši Franko. "To bo drugačna zgodba, drugačen pogled na gastronomijo, sproščena restavracija za dopustnike. Tu ne bo menijev s 23 hodi, ampak z dvema ali tremi jedmi. Še vedno bo šlo za vrhunsko in resno hrano v bolj sproščeni izdaji," je takrat povedala za STA.

Za odziv na konec sodelovanja z Ano Roš smo prosili tudi vodstvo turističnega kompleksa Petram Resort & Residences. Objavili ga bomo, ko ga prejmemo.

