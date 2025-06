Nova kulinarična zgodba iz srca Alp v objemu jezera Jasna

Ko se svet umiri in zvezde nad Alpami zasijejo z vso svojo močjo, tam ob kristalnem jezeru Jasna, v objemu gora in spokojnosti oživi JASNA Natur Resort. Na kraju, kjer so nekoč pastirji in kralji iskali mir, domačini gradili prve koče, obiskovalci pa se učili plavati v gorskem kopališču že leta 1929, danes stoji sodobna trajnostna oaza, ki spoštuje preteklost in ustvarja prihodnost. V objemu narave in dediščine gostje znova odkrijejo pomen tišine, vrednost časa in pristnost trenutka – tudi skozi okuse Gostilne Jasna - okusi treh dežel, kjer se na enem krožniku srečajo tradicija, sezona in ustvarjalnost, ob razgledu, ki pomirja in navdihuje ter to zaokrožite na novem produktu VEČERJI BREZ TELEFONA.

Foto: JASNA NATUR Resort

Zgodba Jasne: od gorskega kopališča do trajnostne oaze Jezero Jasna – Zgodba narave, kulture in trajnosti Zgodovinski okvir Jasna, sotočje potokov Velika in Mala Pišnica na pragu Triglavskega narodnega parka, že skoraj stoletje predstavlja simbol Kranjske Gore kot stičišča med alpsko naravo, kulturno dediščino in turizmom. Njegova zgodba se je začela 1929 z gorskim kopališčem za eminentne goste, ko so ga domačini in gosti začeli prepoznavati kot prostor sprostitve, oddiha in izhodišče za planinske ture. V obdobju Kraljevine Jugoslavije je Jasna gostila tudi pomembne zgodovinske osebnosti, vključno s kraljem Petrom II. Karađorđevićem, ki je po pričevanjih s Sokolskimi tovariši avgusta 1939 prav v teh krajih začel svoj vzpon na Triglav – simbol slovenskega naroda in alpske enotnosti. Turistični razvoj skozi čas V povojnem obdobju je destiacija jezera Jasna postalo priljubljena destinacija za lokalne obiskovalce in turiste, zlasti v poletnih mesecih. V 80. letih so bili zgrajeni novi objekti za obiskovalce, urejene poti in kopalne točke. Razvoj zimske turistične infrastrukture v Kranjski Gori (smučišča, Planica) je še dodatno pripeljal množico obiskovalcev tudi poleti – prav k jezeru Jasna. Sodobna identiteta in revitalizacija V zadnjem desetletju je bila Jasna prepoznana kot ena najlepših in najbolj fotogeničnih destinacij slovenskih Alp. Postavitev prepoznavne bronaste skulpture kozoroga ob zrcalni steni simbolizira naravno moč, čistost in mistiko gorske pokrajine. Urejene so bile nove brvi, pomoli, tematske klopi, informacijske točke in poti za pešce ter kolesarje. V desetletjih se je Jasna spreminjala, a tudi propadala – do točke, ko je bila več kot desetletje zaprta in pozabljena. Leta 2017 je Jasna dobila novo vizijo: postati primer trajnostnega turističnega produkta z visoko dodano vrednostjo. Po štirih letih priprav, več kot 132 dovoljenjih, soglasjih in številnih skrbno načrtovanih posegih, je bila leta 2019 ponovno odprta kot JASNA Chalet Resort – alpska oaza, ki združuje naravno dediščino, arhitekturno subtilnost in spoštovanje do prostora. Projekt revitalizacije bo z botanično zasnovo trajal vse do leta 2040 – z eno samo vizijo: da Jasna spet zadiha z naravo, za prihodnost.

Okusi treh dežel – zgodba na krožniku

Gostilna Jasna ima svoje korenine že v letu 1929, ko je na robu tedanjega bazena zrasla slikovita restavracija, ki je s svojo lego in domačnostjo hitro postala priljubljeno zbirališče obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice. Skoraj stoletje kasneje tukaj znova oživlja zgodba, tokrat kot sodobna kulinarična destinacija, vpeta v srce prenovljenega kocepta JASNA Natur Resorta.

Foto: JASNA NATUR Resort

V Kranjski Gori je vrata odprla nova kulinarična destinacija – Gostilna JASNA – jedi treh dežel, postavljena v osrčje prenovljenega JASNA Natur Resorta. V edinstveni alpski kulisi ob smaragdnem jezeru Jasna in pod mogočnimi vrhovi Julijskih Alp je zaživela gostilna z dušo, kjer se na krožnikih srečajo Slovenija, Italija in Avstrija.

Kulinarično ponudbo Okusi treh dežel je ekipa oblikovala skupaj s priznanima kuharskima mojstroma Urošem Štefelinom in Dušanom Veršecem, ki sta skozi izbrane jedi povezala bogate tradicije treh sosednjih kulinaričnih svetov. Vsaka jed je premišljen poklon dediščini, domišljiji in povezovanju kultur.

Za svežino, odličnost in kreativno izvedbo jedi vsak dan skrbi chef Gostilne Jasna – jedi treh dežel Miljan Radulović z ekipo, ki ustvarja jedi iz kakovostnih sestavin, s poudarkom na sezonskosti, avtentičnosti in preprostosti, ki razvaja.

V Gostilni Jasna - jedi treh dežel boste okusili, kako se narava, tradicija in sodobna ustvarjalnost srečajo na enem krožniku – ob razgledu, ki že sam po sebi pomirja in navdihuje. Jedi pripovedujejo zgodbe kraja in časa, dopolnjuje pa jih skrbno izbrana vinska karta, ki celotno izkušnjo zaokroži v čutno harmonijo. Vsak obrok je več kot le obed – je trenutek upočasnitve, stik z izvorom in doživetje za vse čute.

Ob jezeru, z razgledom na alpsko kuliso, stoji tudi zimsko-letni vrt, razširjeni zavetni prostor, kjer lahko obiskovalci uživajo v vrhunski hrani tudi v hladnejših ali deževnih dneh. Ambient, ki povezuje zunanji svet z udobjem, ustvarja idealno kuliso za dolge večere, praznovanja ali preproste užitke ob jedeh treh dežel.

Gostilna Jasna - jedi treh dežel, srce prenovljenega JASNA Natur Resorta, ni zgolj prostor za hrano, je prostor, kjer se vsak okus poveže s prostorom, pogovorom in trenutkom.

Okusi, ki povezujejo Za predjed si privoščite na tanko narezan pršut San Daniele, domače sire ali poslovenjen tatarski biftek - tudi ribji ali veganski. Za dušo vas bodo pogrele sezonske juhe, tradicionalna slovenska polenta z mladim sirom ali panceto in tudi ribji brodet poleti. Za glavno jed pa se boste razvajali z nepogrešljivim dunajcem, telečjo pečenko, slovensko šarenko, sezonsko rižoto »al dente«, njoki s sladko paradižnikovo omako in burrato, lingvini s pestom iz kopriv ter pisano solato. Vegetarijanske možnosti? Seveda. Okusi, ki povezujejo ljudi in regije, pri nas vedno najdejo prostor na krožniku.

Digitalni odklop v objemu Alp

V svetu, kjer smo vse bolj povezani, a vse manj prisotni, JASNA Natur Resort ponuja nekaj redkega in dragocenega – priložnost, da se odklopimo od zaslonov in znova priklopimo nase, na naravo in drug na drugega. Digitalna detoksikacija tukaj ni le koncept, temveč doživetje, ki spreminja.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Gostje lahko izkusijo v Gostilni Jasna - jedi treh dežel, večerje brez telefonov, kjer ob prihodu simbolično oddajo naprave v hiško tišine – leseno škatlo s srčkom, ki postane tihi varuh trenutka. V zameno pa prejmejo tisto, česar ne ponudi nobena aplikacija: neprekinjeno bližino, iskren pogovor, otroško radovednost in občutek, da so popolnoma tukaj.

Večer pod zvezdami, brez umetne svetlobe, ob pogledu na v soju lune razsvetljen Vršič in šepet jezera postane spomin, ki ostane. Družine se znova povežejo ob ognju in peki penic, otroci poslušajo pravljice in zgodbe o zgodovini Jasne, odrasli pa si privoščijo kozarček hišnega vina in se preprosto – slišijo.

Otroci, ki sodelujejo v detoks večerji, za nagrado prejmejo palačinke, odrasli pa buteljko hišnega vina – ne kot darilo, ampak kot spodbudo, da si vzamejo čas drug za drugega.

Digitalni odklop v Jasni ni izklop – je preklop. Na tisto, kar res šteje.

V osrčju narave

Foto: JASNA NATUR Resort

V središču alpske kulise, kjer vsak vdih nosi svežino in vsak pogled pomirja, stoji JASNA Natur Resort – prostor, kjer se narava ne opazuje od daleč, temveč postane del vsakdana. S svojo edinstveno lego ob jezeru Jasna in neposredno bližino Triglavskega narodnega parka ponuja zatočišče, kjer napetosti dneva zdrsnejo v ozadje.

Apartmaji s panoramskimi razgledi so zasnovani kot intimni prostori za vse, ki iščejo mir, povezanost ali navdih. Popolni so za družine, pare, prijatelje ali poslovne skupine – vsak kotiček pa je oblikovan z mislijo na toplino, ravnovesje in dobro počutje. V resortu je poskrbljeno tudi za sproščeno okolje, primerno za manjša poslovna srečanja ali edinstvene teambuilding dogodke, kjer se sodelovanje krepi skozi naravna doživetja.

Gostje imajo na voljo vse, kar potrebujejo za brezskrben postanek: zagotovljeno parkirišče tik pred vhodom, možnost prevoza do smučišča ali brezplačno parkiranje neposredno ob njem, prijazno gostoljubje ter apartmaje, ki že z detajli pripovedujejo zgodbo narave – izbran les, mehke tkanine in pomirjujoče barve.

A resnična vrednost Jasne ni le v prostoru, temveč v načinu, kako se ta prostor čuti. JASNA Natur Resort živi z naravo in za človeka – skozi vse letne čase, z vsebino, ki govori v jeziku pristnosti in povezanosti.

Prenova in trajnost – prostor, ki diha z naravo

Obnoviti prostor ne pomeni zgolj prenoviti zgradbo. V JASNA Natur Resortu prenova pomeni oživljanje bistva – ustvariti kraj, kjer se vsaka linija, vsak material in vsaka odločitev zlije z okoljem in spoštuje njegovo ravnovesje. Rezultat nedavne prenove je tako prva alpska klimatska oaza v Sloveniji, ki združuje udobje bivanja z odgovornostjo do narave in skupnosti.

Pri prenovi apartmajev in zunanjih prostorov so bile v ospredju naravne in lokalne rešitve: reciklaža obstoječih lesenih teras, uporaba ovčje volne za izolacijo, ogrevanje z ledeniško vodo, les in roke, ki so ta les obdelale domačega izvora ter arhitektura, ki se ne vsiljuje, temveč sledi potezam pokrajine. Novi ambient ne posnema narave – z njo sodeluje.

Poleg estetske in energetske prenove prostor nosi tudi vrednote skupnosti. Gostom so na voljo sodoben in dostopen WC za invalide in prostor za previjanje dojenčkov. Voda je vir življenja, zato je za vse obiskovalce na voljo pitnik z brezplačnim dostopom do vode. Alpski botanični vrt, zasnovan kot prostor spoštljivega opazovanja in učenja, povezuje goste z lokalnim rastlinskim svetom. Klopca treh src namenjena dojenju in previjanju v naravi pa z razgledom na jezero postane simbol zbliževanja – do sebe, do drugih in do narave.

Jeseni bo svoja vrata odprl tudi prvi Alpski kristalni wellness – edinstveno zatočišče za čiščenje duhovnega in energetskega telesa. Trajnost v Jasni ni trend, temveč temelj. Vsaka odločitev, od materialov do programov, izhaja iz vprašanja: kako lahko delujemo spoštljivo, dolgoročno in srčno?

Več kot bivanje – doživetja, ki napolnijo srce

V JASNA Natur Resortu bivanje ni le v miru in razgledu, ampak v trenutkih, ki se vtisnejo globoko. Vsak dan prinaša novo priložnost, da se znova uglasimo z naravo – nežno, a resnično.

Poleti se življenje seli na prosto: jutranja joga na pomolu jezera Jasna, lahkotni sprehodi skozi gozdove, osvežujoče kopanje v kristalno čisti vodi, pohodi do razglednih točk ali kolesarski izleti po alpskih poteh. Dan se lahko začne s tihim korakom ob jezeru, preprostimi dihalnimi vajami in skodelico čaja ob pogledu na vrhove. FIT zajtrk z razgledom napolni telo z energijo, panoramska savna in kopanje v ledeni vodi pa zaokrožita jutro z občutkom prebujenosti.

V tem kotičku Alp se čas ne meri v urah, temveč v doživetjih – od gibanja do tišine, od raziskovanja do opazovanja narave. V bližini se skriva tudi Cockta SUP doživetje na jezeru, medtem ko alpska plaža ponuja prostor za popoln počitek na soncu.

Foto: JASNA NATUR Resort

Tudi pozimi Jasna ohranja svojo edinstveno privlačnost. Le nekaj korakov stran je urejeno smučišče, kjer goste pričakata organiziran prevoz ali možnost brezplačnega parkiranja ob progah. V zimski kulisi oživijo tudi pohodi, turno smučanje in zimske radosti.

Ne glede na letni čas pa ostaja eno skupno: v Jasni vsak najde svoj ritem. Lahko ga posveti gibanju, opazovanju, notranjemu miru ali dragocenim skupnim trenutkom.

Foto: Marko Delbello Ocepek