Virus na poroki: več kot 140 gostov bruha in ima drisko

Poročni dan naj bi za nevesto in ženina z Bavarske bil najlepši dan v njunem življenju, a se je sprevrgel v nočno moro. Pa ne le za njiju, temveč tudi za večino njunih svatov. Od 196 gostov jih je 144 razvilo simptome bruhanja in driske, sedem pa ima laboratorijsko potrjeno okužbo z nevarnim norovirusom.

Po besedah ​​Simona Kapferja, tiskovnega predstavnika okrožnega urada Donau-Ries na Bavarskem, je bilo v restavraciji več praznovanj, vključno s poroko in obhajilom.

"Do zdaj imamo 196 okuženih, 144 z blažjimi simptomi, sedem pa jih ima potrjen norovirus," je Kapfer povedal za časnik Bild.

Vzroke preiskujejo: hrana ali okuženi gost?

V restavraciji so vzeli vzorce hrane, vendar rezultati še niso znani. Glede na prvotne sume je mogoče, da je bil eden od gostov nosilec virusa in je tako prenesel okužbo.

Zanimivo je, da se takšni izbruhi okužb običajno pojavljajo od oktobra do marca, primer iz maja je zato zelo nenavaden.

Kaj je norovirus?

Norovirus je izjemno nalezljiv virus, ki povzroča nenadne in hude simptome, kot so bruhanje, driska in bolečine v trebuhu. Najbolj ranljivi so otroci do petega leta starosti in starejši od 70 let.

Okužba se najpogosteje zgodi prek umazanih rok, lahko pa tudi prek onesnaženih površin, denimo kljuk na vratih, stekla ali pribora. Simptomi se pojavijo v od šest ur do dveh dni po okužbi, okuženi posamezniki pa so izjemno nalezljivi, tudi do dva tedna po tem, ko simptomi izginejo.

Edina učinkovita zaščita je temeljito umivanje rok. Restavracija, kjer se je virus razširil, je odprta.