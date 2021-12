Množična zastrupitev s hrano v Ilirski Bistrici

Vsem je skupno to, da so v znani mesnici kupili tatarski biftek ali meso, iz katerega so biftek naredili doma. Gre za mesnico Puc, ki je sicer od torka popoldne zaprta. Lastnik družinske mesnice Aleš Milavec je za Televizijo Slovenija povedal, da še ni jasno, ali se je kontaminacija mesa zgodila pri njih ali v široki dobaviteljski mreži. Meso sicer kupuje izključno pri slovenskih dobaviteljih.

Prvi primeri so se pojavili v soboto, še več jih je sledilo v ponedeljek zjutraj, še poroča MMC. Nekateri so pomoč poiskali na urgenci zdravstvenega doma. Imeli naj bi simptome zastrupitve s hrano, in sicer prebavne težave od bruhanja, driske, močnih bolečin v trebuhu.

Na delu so inšpektorji

Ni še jasno, ali gre za okužbo z bakterijo salmonela. Inšpektorji NIJZ-ja in inšpektorata za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v mesnici odvzeli vzorce, nekateri rezultati bi lahko bili znani že danes. Tudi vse zaposlene so napotili na pregled.