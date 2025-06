"Starša sta mladoletnika doma našla omamljenega, ničesar ni bil sposoben povedati. Momljal je," je o primeru 14-letnika, ki se je zastrupil s pokajočimi kristali z okusom jagode, povedal Damjan Grenc iz centra za zastrupitve UKC. Dodal je, da je mladoletnik zanikal, da bi karkoli zaužil, prav tako je bil negativen običajen test na droge. Da gre za zastrupitev s sladkarijo, so ugotovili, ko je mama v torbi našla ovitek izdelka. "To je bil misterij, s katerim smo se ukvarjali štiri, pet dni", je dodal. Ob tem so sogovorniki poudarili, da izdelka ni moč kupiti v običajni trgovini, deklaracija pa je na izdelku napisana le v švedščini.

Na ljubljanski pediatrični kliniki so zaradi zastrupitve s pokajočimi kristali z okusom jagode, ki se prodajajo pod imenom Dynamite Popping Candy, nedavno hospitalizirali mladoletnika, smo poročali v četrtek. Analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pokazala, da izdelek vsebuje polsintetični kanabinoid HHC-C9 (CC9). Predstavnik ministrstva za zdravje Jože Hren je v četrtek povedal, da so izdelek prodajali v specializiranih trgovinah, na delu pa so že policisti in inšpektorji.

Dynamite Popping Candy Foto: FB/ŠENT DC za zmanjševanje škode Velenje

Starša mladoletnika našla omamljenega

Damjan Grenc iz centra za zastrupitve UKC Ljubljana je dejal, da imajo dežurni telefon, kamor zdravniki kličejo v primeru zastrupitev, ki jim ni jasna. Tako je bilo tudi v konkretnem primeru.

"Konkretna zgodba se je dogajala čez en vikend. Starša sta mladoletnika doma našla omamljenega, ničesar ni bil sposoben povedati. Momljal je. Peljala sta ga na pediatrično kliniko, vmes je večkrat bruhal. Sam je trdil, da ni ničesar zaužil. Poklicali so na center za zastrupitve, naredili test za droge, a ni pokazal ničesar. Zadeva se je začela razpletati v ponedeljek. Mama je v šolski torbi našla to "bombico", dva paketka. Eden je bil prazen. Po pregledu deklaracije smo ugotovili, za kaj gre in nam je vsem odleglo," je primer opisal Grenc, ob tem pa dodal, da intenzivna nega ni bila potrebna, je pa bilo potrebnih veliko ljudi in resursov, da so prišli do ustreznih podatkov.

"Šlo je torej za blago zastrupitev, a je trajalo preden smo ugotovili, za kaj gre. Tudi po izpustitvi iz bolnišnice mladoletnik še ni bil povsem vredu,"je še povedal Grenc.

Snov je kupila mladoletna oseba

Predstavnica Nijz je predstavila sistem za prepoznavanje prepovedanih snovi. "V določenem sitemu-tako imenovanem sistemu zgodnjega obveščanja o novih psihoaktivnih snoveh, spremljamo pojav novih prepovedanih snovi. To je sistem, ki opozarja o novih psihoaktivnih snoveh. Sistem je oblikovan tako, da zajema več deležnikov. Namen je, da se o prepoznani snovi poroča, pošlje opozorila," je delovanje sistema predstavila predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za konkreten primer pa dejala: "Snov je kupila mladoletna oseba. Gre za dogodek, ki je še v teku, ki se še preiskuje. Snov je nevarna. Snov je bila kupljena v specializirani prodajalni, dostopna tudi mladoletnim osebam."

Marko Verdenik iz Drog Arta pa je povedal, da se prav tako ukvarjajo s spremljanjem novih trendov glede novih drog. "Na združenju se zavzemamo za to, da od uporabnikov izvemo, kako določena snov vpliva nanje, kakšni so učinki in nato javnost obveščamo o nevarnostih določenih snovi." Izvajajo tudi anonimna testiranja drog.

V ljubljanskem kliničnem centru so sicer obravnavali že tri zastrupitve mladoletnikov, ki so zaužili pokajoče kristale z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo kot Dynamite Popping Candy.