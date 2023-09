Ana Roš: Nisem še dojela, še vedno sem v šoku

Kot je ob prejemu najvišjega Michelinovega priznanja povedala Ana Roš, kuharska mojstrica iz kobariške Hiše Franko, to ni nagrada (le) zanjo, ampak za vso njeno ekipo. "To so ljudje, ki delajo in dihajo z mano, ki so z menoj že več kot pet let in se z menoj selijo k novim projektom," je poudarila.

"Nisem še povsem dojela, še vedno sem v šoku in se bom verjetno enkrat proti večeru še zjokala," je dejala, "to so življenjske prelomnice, ki ti pot naprej zarišejo čisto drugače."

Foto: Bojan Puhek

"Naš fokus ostaja srečen in zadovoljen gost, da naredimo največ, kar lahko, da izrabimo vsa svoja znanja in smo vsak dan boljši," je še povedala, "od tod tudi prihajajo vsa ta priznanja. Nič ni podarjeno, nič ni padlo z neba, zvezdice potrdijo dobro delo, ne smeš pa zaspati na lovorikah."

Da je za uspeh potrebna vsa ekipa, je poudaril tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Za uspeh slovenske gastronomije so po njegovih besedah seveda zaslužni kuharski mojstri in mojstrice, a kot je poudaril, so za rezultat prav tako zaslužni slovenski kmetje, slovenski vinarji, pomočniki v kuhinjah, vsi, ki delajo v gostinskih obratih.

"Upam, da bodo ta tempo držali, ni pa lahko. A že s tem, kar delajo danes, so ime Slovenije ponesli po vsem svetu," je dejal minister.