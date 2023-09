Nov izjemen uspeh slovenske gastronomije: Hiša Franko s tremi Michelinovimi zvezdicami, Milka z dvema

Hiša Franko vrhunske kuharske mojstrice Ane Roš je prva slovenska restavracija s tremi Michelinovimi zvezdicami. Michelin tri zvezdice podeljuje restavracijam z izjemno kulinariko, za katere je vredno načrtovati čisto posebno pot. Skupaj s Hišo Franko je restavracij s tem najvišjim odlikovanjem Michelinovega vodnika v svetu le 140.Potem ko se je lani kot novinka ponašala z eno, je restavracija Milka iz Kranjske gore letos osvojila dve Michelinovi zvezdici, s katerima Michelin označuje odlično kulinariko, za katero je vredno narediti ovinek.Izredno kakovost slovenske gastronomije potrjuje tudi sedem restavracij, ki je od lani ohranilo po eno Michelinovo zvezdico. Gre za restavracije z visokokakovostno kulinariko, vredno postanka. To so (našteti po abecednem vrstnem redu):

, chef Uroš Štefelin, Restavracija Strelec, chef Igor Jagodic.

Sedem restavracij se ponaša z zeleno Michelinovo zvezdico, med njimi je novinka Špacapanova Hiša iz Komna. Sedem restavracij si je prislužilo tudi Bib Gourmand, oznako za restavracije, ki ponujajo visokokakovostno avtentično doživetje po ugodnih cenah. Pet novink pa se je znašlo na seznamu 43 restavracij, ki so jih Michelinovi inšpektorji še uvrstili v svoj izbor za Slovenijo za leto 2023.Direktorica STO mag.

Maja Pak je ob razglasitvi izbora poudarila: "Danes je resnično izjemen dan za slovensko kulinariko. Michelin je že četrto leto zapored razglasil rezultate ocenjevanja za Slovenijo, in težko bi bili bolj ponosni na naše vrhunske kuharske mojstrice in mojstre. Iskrene čestitke vsem 59 restavracijam in chefom, ki so prepričali Michelinove inšpektorje in se uvrstili v Michelinov vodnik za Slovenijo za leto 2023, zlasti pa odlični Ani Roš s Hišo Franko, ki je ime Slovenije s tremi zvezdicami še bolj svetlo zapisala na Michelinovo nebo, restavraciji Milka z mladim, navdihujočim chefom Davidom Žefranom z dvema zvezdicama, ter sedmim chefom, ki so potrdili izjemno kakovost in ohranili po eno Michelinovo zvezdico. Izredno se veselimo tudi dejstva, da se Slovenija med vsemi Michelinovimi destinacijami uvršča v sam vrh glede na število zelenih zvezdic na prebivalca. To je nova potrditev, da je Slovenija v svetu prepoznana kot primer dobre prakse ter kot vodilna trajnostna turistična in kulinarična destinacija. Na STO pomagamo uresničevati trajnostno gastronomijo s projekti, kot je Zelena shema slovenskega turizma, v kateri je danes že 61 slovenskih restavracij. Michelin z več kot 120-letno tradicijo, izjemnim ugledom in zaupanjem velja za enega najvplivnejših akterjev na področju svetovne kulinarike. Verjamemo, da je prihod Michelina v Slovenijo pomenil potezo, ki je slovensko kulinariko z nesporno izjemnimi chefi in restavracijami pomagala uvrstiti med globalne zvezde. Nenazadnje predstavlja gastronomija enega ključnih produktov slovenskega turizma. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajenim v izboru Michelin Guide Slovenia 2023!"

Michelin je danes razglasil rezultate ocenjevanja slovenskih restavracij. STO ob tej priložnosti v Ljubljani pripravlja sprejem za chefe in predstavnike nagrajenih restavracij ter medije, na katerem bo chefom podelila označevalne tablice z letnico 2023 in kuharske jakne. Tiskana izdaja rdečega gastronomskega vodnika Michelin Guide Slovenia 2023 bo na voljo konec septembra.