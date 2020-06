Katera slovenska restavracija bo dobila prestižno Michelinovo zvezdico

Michelinov gastronomski vodnik je eden najbolj znanih, če ne kar najbolj znan gastronomski vodnik na svetu. Slovenija bo danes postala 34. država z Michelinovimi zvezdicami, imajo jih tudi vse naše sosede.

Ocenjevanje poteka tako, da restavracije obiščejo tuji ocenjevalci in ocenijo kakovost. Kriteriji ocenjevanja temeljijo na petih načelih: kakovost uporabljenih sestavin, mojstrstvo okusov in kuharskih tehnik, osebnost kuharskih mojstrov v njihovi kuhinji, vrednost za denar in doslednost med različnimi obiski.

Kaj pomenijo Michelinove zvezdice in priznanja:

- tri zvezdice – izjemna kulinarika, vredna posebnega potovanja,

- dve zvezdici – odlična kulinarika, za katero je vredno narediti ovinek,

- ena zvezdica – visoko kakovostna kulinarika, vredna postanka,



- Bib Gourmand – dobro razmerje med ceno in kakovostjo,

- The Plate Michelin – sveže surovine, skrbno pripravljen in dober obrok,

- piktogram trajnosti – zavzemanje za ohranjanje okolja, iznajdljivost pri uporabi trajnostnih praks v vsakodnevnem delu.

Zaradi rdeče barve Michelinovim vodnikom rečejo tudi rdeča biblija. Foto: Reuters

Kako so proizvajalci gum postali ocenjevalci restavracij

Michelin je sicer eden največjih svetovnih proizvajalcev avtomobilskih pnevmatik in začetek znamenitih Michelinovih vodnikov je povezan prav z osnovno dejavnostjo podjetja. Leta 1900 sta brata Édouard in André Michelin objavila prvi vodnik po Franciji z zemljevidi, lokacijami bencinskih črpalk, vulkanizerjev in hotelov, da bi potencialnim kupcem približala avtomobilizem ter spodbudila povpraševanje po avtomobilih in pnevmatikah.

Sčasoma se je prvotni vodnik razvil v dva vodnika, kot ju poznamo danes: vodnik po restavracijah oziroma t. i. rdeči Michelin in zbirko avtokart oziroma t. i. zeleni Michelin.

Za prihod Michelinovih ocenjevalcev v državo in uvrstitev v znameniti vodnik je sicer treba plačati, so pa ocenjevalci pri ocenjevanju povsem samostojni.