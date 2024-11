Je to konec vodenja evidence o odmoru med delovnim časom?

Delovna skupina socialnih partnerjev je v tem tednu skušala poiskati kompromis glede evidentiranja delovnega časa, saj so tik pred uveljavitvijo delodajalci zahtevali, da se novosti sploh ne bi začele uveljavljati. Ministrstvo za delo je zato napovedalo, da bo proučilo, kako zakon deluje v praksi, in če se bodo novosti izkazale za neživljenjske, napovedalo spremembe, piše spletni portal RTV SLO.

Ministrstvo za delo predlaga, da evidence ne bi bilo treba voditi za poslovodne osebe in prokuriste, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe civilnega prava in niso zaposleni v podjetju.

Tisti poslovodje in prokuristi, ki so zaposleni, bi morali evidenco voditi. Kaj natančno bi morali vpisovati, bi bilo odvisno od tega, ali si delovni čas lahko razporejajo sami, to pa naj bi veljalo tudi za športnike. Že vseskozi pa velja, da morajo delodajalci voditi evidenco za študentsko delo, upokojensko in kratkotrajno delo, piše portal.

Nič več evidence o odmoru med delovnim časom

Po predlogu ministrstva bi se spremenila tudi vsebina 18. člena, v okviru katerega so definirani podatki, ki jih mora delodajalec vpisovati v evidenco. Ministrstvo za delo predlaga črtanje obveznega vpisovanja evidence o izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom. To pomeni, da odmora po novem ne bi bilo treba več evidentirati.

Podatke o dodatkih in seštevke ur bi v evidenco vpisovali zgolj enkrat mesečno.

Predlagajo še, da bi delodajalec delavcu podatke o evidencah delovnega časa, ki se nanašajo nanj, lahko na podlagi njegovega soglasja poslal tudi na njegov zasebni elektronski naslov in da bi se podatki o evidencah lahko hranili na sedežu opravljanja dela ali na terenu.