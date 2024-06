Socialni partnerji po skoraj letu dni znova za mizo ESS

Socialni partnerji se bodo danes po skoraj letu dni sestali na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in uradno podpisali deklaracijo o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. Nato se bodo lotili ukrepov v zdravstvu, predlogov davčnih sprememb in sprememb zakona o evidencah delovnega časa.

Delo ESS so julija lani blokirali delodajalci, in sicer z argumentom, da vlada krši pravila tega tripartitnega organa. Posebej so jih zmotili proces priprave oz. sprejemanja zakonodaje s področja delovnih razmerij in dolgotrajne oskrbe, prepozno posredovanje gradiv, prekratki roki za posredovanje pripomb ter neupoštevanje njihovih predlogov.

Večkrat so ponovili, da so se pripravljeni vrniti za mizo, če se vlada zaveže, da kršitev ne bo več, in privoli v popravke "nekaterih napačnih odločitev oziroma zakonov, sprejetih mimo ESS", a je prava otoplitev odnosov sledila šele ob aprilski obeležitvi 30-letnice ESS.

Socialni partnerji so se tedaj dogovorili za pripravo deklaracije o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, ki jo bodo uradno podpisali danes. Z njo se bodo zavezali k doslednemu spoštovanju pravil o delovanju ESS.

Vsebinska vprašanja o zdravstvu, davkih, evidentiranju ...

Na dnevnem redu ESS so tudi že vsebinska vprašanja, med njimi izhodišča za pripravo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvidevajo razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, med drugim, da bi zdravstveni delavci iz javnih zavodov lahko ob nekaterih pogojih dodatno delali le v drugih javnih zdravstvenih zavodih in ne več tudi pri zasebnikih in koncesionarjih.

Na mizi bodo tudi predlogi sprememb davčne zakonodaje, med katerimi je ugodnejša davčna obravnava za nov strokovni kader, ki bi prišel iz tujine, govora pa naj bi bilo še o vnovičnih spremembah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, saj delodajalci vztrajajo, da je trenutno evidentiranje neživljenjsko. V tej luči se med drugim obeta črtanje evidentiranja izrabe in obsega izrabe odmora med delovnim časom.