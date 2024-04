Robert Golob prihodnji teden s socialnimi partnerji o prihajajočih reformah

V prihodnjem tednu, natančneje 25. aprila, bo minilo 30 let od ustanovitve Ekonomsko-socialnega sveta, Golob pa se bo po Arčonovih besedah s sindikati in delodajalci sestal v želji, da bi obudili socialni dialog, saj so pred Slovenijo izzivi in odločitve, ki jih je treba sprejeti skupaj s socialnimi partnerji.

Golob bo predstavil vsebino predlogov zakonodajnih sprememb

Sestanek bo, tako pravi Arčon, potekal na neformalni ravni, premier pa bo socialnim partnerjem predstavil tudi vsebine osnutkov predlogov zakonodajnih sprememb, ki bodo šle v javnost maja.

Golob je vabilo poslal vsem vidnim predstavnikom obeh strani v socialnem dialogu, vlada pa si po Arčonovih besedah želi, da se bodo vabilu odzvali vsi.

Usklajevanje izhodišč za pokojninsko reformo v zaključni fazi

Ob tem je podpredsednik vlade povedal, da poteka zaključna faza usklajevanj izhodišč za spremembe pokojninske zakonodaje, prihodnji mesec pa bodo očitno znani tudi predlogi za spremembe davčne zakonodaje, ki jih na ministrstvu pripravljajo na podlagi posvetovanj v okviru strateškega sveta in delovne skupine za davke.

Kot so na ministrstvu te dni navedli za Finance, je cilj priprava rešitev, ki bodo naslovile najpomembnejše pomanjkljivosti obstoječega davčnega sistema in bistvene razvojne izzive, ki bi jih bilo smiselno podpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi.

Cilj sprememb naj bi bilo povečanje produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti gospodarstva ob hkratnem zagotavljanju srednje in dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Cilj ministrstva je tudi, da bi pripravljene rešitve izboljševale preglednost, enostavnost in predvidljivost davčnega sistema. "Predlog zakonodajnih rešitev nameravamo v javno razpravo poslati maja," so še navedli za Finance.