Voditelji članic EU o Bližnjem vzhodu in Ukrajini

Voditelji bodo o iranskem napadu na Izrael, ki se je ob pomoči zaveznikov uspešno obranil večine izstrelkov, govorili, potem ko so o tem v torek popoldne na neuradnem videokonferenčnem zasedanju razpravljali že zunanji ministri članic.

Ti so znova ostro obsodili napad Teherana in obe strani pozvali k zadržanosti, visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell pa je napovedal pripravo dodatnih sankcij proti Iranu.

Predsedniki vlad in držav članic EU bodo danes ob večerji razpravljali še o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem spopadanju z rusko agresijo, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tudi zaradi iranskega napada na izraelsko ozemlje znova pozval k dodatni pomoči. Zelenski bo voditelje nagovoril prek videopovezave.

Voditelji tudi o ruskih poskusih vplivanja na evropske volitve

Z vojno v Ukrajini so povezani tudi ruski poskusi vplivanja na delo evropskih institucij in javno mnenje v državah članicah pred evropskimi volitvami. Belgijski premier Alexander De Croo je napovedal, da bo to temo na zasedanju odprl skupaj s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, ki se voditeljem tradicionalno pridruži ob začetku zasedanj.

Ti imajo na dnevnem redu današnje večerje še odnose s Turčijo v luči trenutnih geopolitičnih razmer.

Osrednja tema vrha je sicer krepitev gospodarske konkurenčnosti Unije, ki je tudi del strateške agende EU za prihodnje petletno obdobje. Temu se bodo voditelji posvetili v četrtek.