Izrael se ima pravico zaščititi, je danes nemški zunanji ministrici Annaleni Baerbock in njenemu britanskemu kolegu Davidu Cameronu povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kljub pozivom k zadržanosti in omejenemu odzivu na sobotni iranski napad so na uradu izraelskega premierja sporočili, da bo Izrael odločitve o tem sprejel sam.

"Jasno hočem povedati, da bomo sami sprejeli odločitve in da bo država Izrael storila vse, kar je potrebno za njeno obrambo," je po srečanju z britanskim ministrom povedal Benjamin Netanjahu in pojasnil, da je od zavezniških držav prejel "vse vrste predlogov in nasvetov".

Tudi iz njegovega kabineta so po srečanju z zunanjima ministroma Nemčije in Velike Britanije sporočili, da si Izrael pridržuje pravico do samoobrambe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Annalena Baerbock je medtem Izrael pozvala k maksimalni zadržanosti spričo napetosti v regiji, ki so se po sobotnem napadu Irana na Izrael okrepile. Po njenih besedah spirala zaostrovanja ne bi koristila nikomur. "Zdaj morajo vsi ravnati preudarno in odgovorno. Ne govorim o popuščanju, govorim o preudarni zadržanosti," je dejala in dodala, da Bližnji vzhod ne sme zdrsniti v razmere, katerih izid bi bil popolnoma nepredvidljiv.

David Cameron je Netanjahuja pozval, naj bo odziv Izraela na iranski napad pameten in omejen. "Upamo, da bo vse, kar bo storil Izrael, čim bolj omejeno, ciljno usmerjeno in pametno," je dejal prvi mož britanske diplomacije. Tako kot Baerbock je izpostavil, da stopnjevanje nasilje ni v interesu nikogar, poroča britanski BBC.

Pred tem sta se ministra sestala tudi z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom, ki se je Londonu in Berlinu zahvalil za pomoč med sobotnim napadom Irana. Ob tem je poudaril, da se mora iranski grožnji zoperstaviti vse svet, češ da si Teheran prizadeva spodkopati stabilnost v regiji.