Borrell: EU v pripravo dodatnih sankcij proti Iranu po napadu na Izrael

Evropska unija bo po iranskem napadu na Izrael minuli konec tedna razširila sankcije proti Teheranu, je po današnjem neformalnem zasedanju zunanjih ministrov držav članic EU povedal visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell. Ministri so sicer enotno obsodili napad in vse strani pozvali k zadržanosti.

Kot je po videokonferenčnem zasedanju sporočil Josep Borrell, bo Evropski službi za zunanje delovanje, ki jo vodi, naložil, naj začne pripravljati vse potrebno za razširitev sankcij proti Iranu po napadu na Izrael. Razširiti nameravajo sankcije, ki jih je EU proti Teheranu uvedla zaradi dobav brezpilotnih letalnikov Rusiji, ki jih ta uporablja v napadih na Ukrajino.

Sankcije bi lahko po novem vključevale tudi rakete, saj trenutno veljajo zgolj za drone. Poleg tega bi lahko veljale za dobave iranskega orožja zaveznikom Teherana v regiji, na primer v Libanonu, Siriji, Jemnu in Iraku.

O tem bodo prihodnji ponedeljek zunanji ministri razpravljali na rednem zasedanju v Luxembourgu, že v sredo pa bodo o nadaljnjih korakih EU po iranskem napadu govorili voditelji držav članic unije.

Danes so sicer ministri po Borrellovih besedah ostro obsodili iranski napad na Izrael. "Članice so ob tem ponovno potrdile zavezanost EU izraelski varnosti. Obenem ostajamo zavezani cilju, da preprečimo nadaljnjo zaostritev razmer, pri čemer vse akterje pozivamo k zadržanosti," je povedal.

Poudaril je, da je treba preprečiti, da bi bil vsak nadaljnji odziv ene ali druge strani še hujši, saj bi to na koncu privedlo do regionalne vojne.

Ob tem se ne sme pozabiti na dogajanje v palestinski enklavi Gaza, kjer se nadaljujejo spopadi med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

"V regiji namreč ne bo stabilnosti in trajnega miru, če se bo vojna v Gazi nadaljevala," je poudaril.

Slovenijo zastopal državni sekretar Štucin

Podobno je na zasedanju dejal državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin. "Slovenija vseskozi in na vseh ravneh opozarja, da lahko k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu prispevamo samo s čimprejšnjim trajnim premirjem v Gazi oziroma z rešitvijo dveh držav ter mirnim sobivanjem Izraelcev in Palestincev. Brez tega ne bomo dosegli trajne stabilnosti v regiji," so njegove besede navedli na ministrstvu.

Iran je v soboto zvečer proti izraelskemu ozemlju izstrelil več kot 300 dronov in raket, ki jih je Izrael s pomočjo zaveznikov večinoma sestrelil. Po navedbah Teherana je šlo za odgovor na uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, odgovornost za katerega so pripisali Izraelu. Izraelske oblasti odločitve o morebitnih povračilnih ukrepih na iranski napad še niso sprejele.