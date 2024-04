Izrael objavil posnetek škode po iranskem napadu #video

V noči na nedeljo je Iran z več kot 300 droni, manevrirnimi izstrelki in balističnimi raketami izvedel napade na Izrael, vendar jih je izraelska vojska s pomočjo zaveznikov, predvsem ameriških in britanskih vojaških letal, večino sestrelila.

Nobeden od izstreljenih dronov in manevrirnih raket ni dosegel Izraela, so pa izraelsko ozemlje dosegle nekatere balistične rakete. Izraelska vojska je objavila posnetke škode, ki so jo rakete povzročile v eni izmed njihovih največjih letalskih baz Nevatim in na območju regije Hermon. Rakete so poškodovale predvsem cestno strukturo.

Sobotni napad ni terjal smrtnih žrtev. Po poročanju izraelskih oblasti je bilo ranjenih 12 ljudi, med njimi tudi sedemletna deklica iz beduinske skupnosti v bližini južnega mesta Arad.