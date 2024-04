Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so po sobotnem napadu Irana na Izrael sklicali izredno zasedanje."Maske so padle," je na zasedanju dejal izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan in varnostni svet pozval, naj ukrepa proti Iranu. Medtem so oči še vedno uprte v Izrael. Po večurnem zasedanju izraelskega vojnega kabineta še ni jasno, kakšen bo njihov odziv. Je pa danes zjutraj tiskovni predstavnik izraelske vojske sporočil, da so izraelske sile prestregle še eno brezpilotno letalo.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je varnostni svet pozval, naj iransko revolucionarno gardo razglasi za teroristično organizacijo in "uvede vse mogoče sankcije proti Iranu, preden bo prepozno".

Zbrane je nagovoril tudi iranski veleposlanik pri ZN Amir Saeid Iravani. "Čas je, da varnostni svet prevzame svojo odgovornost in obravnava resnično grožnjo mednarodnemu miru in varnosti," je dejal Iravani in dodal, da mora varnostni svet "sprejeti takojšnje in kaznovalne ukrepe, da prisili ta režim, da ustavi genocid nad ljudmi v Gazi."

Iranski napad je ostro obsodil tudi slovenski predstavnik Samuel Žbogar. "Iranski napad velikega obsega na Izrael ostro obsojamo. Odločno obžalujemo resno stopnjevanje krize, tako kot smo storili prejšnji teden v primeru napada na iranski konzulat. Ti dogodki grozijo s pospeševanjem spirale nasilja, ki se lahko razširi v spopad nepredvidljivega obsega," je dejal Žbogar.

Zelenski: Svet se mora enotno in odločno odzvati na očitno sodelovanje med obema režimoma

Oglasil se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in obsodil napade Irana na Izrael ter pozval k enotnemu globalnemu odgovoru na teror Moskve in Teherana. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, dejanja Irana ogrožajo ves Bližnji vzhod in svet, prav tako kot dejanja Rusije grozijo, da bodo prerasla v večji konflikt.

Ob tem je poudaril, da se mora svet enotno in odločno odzvati na očitno sodelovanje med obema režimoma pri širjenju terorja.

Omenil je tudi podobnost med iranskim napadom na Izrael in ruskimi napadi na Ukrajino. "V Ukrajini dobro poznamo grozoto podobnih napadov Rusije, ki uporablja iste drone in ruske rakete, isto taktiko množičnih zračnih napadov," je zapisal.

Izrael: Prestregli smo še en dron

V noči na nedeljo je Iran z več kot 300 droni, manevrirnimi izstrelki in balističnimi raketami izvedel napade na Izrael, vendar jih je izraelska vojska s pomočjo zaveznikov, predvsem ameriških in britanskih vojaških letal, večino sestrelila. Vse oči so uprte v Izrael, saj po večurnem zasedanju izraelskega vojnega kabineta še ni jasno, kako se bo Izrael odzval. V nedeljo zvečer so sicer potrdili nov operativni načrt za napad in obrambo.

Danes zjutraj pa je tiskovni predstavnik izraelske vojske Avichay Adraee na družbenem omrežju X objavil, da so izraelske sile prestregle še eno brezpilotno letalo.

Letala izraelskih zračnih sil so prestregla dron, ki je na izraelsko ozemlje priletel z vzhoda, je sporočil Adraee in dodal, da dron ni predstavljal nevarnosti. Čigav dron so prestregli, ni povedal.