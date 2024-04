Neverjetni posnetki izraelskega uničenja iranskih kamikaz #video

Iran je z več kot 300 droni, manevrirnimi izstrelki in balističnimi raketami izvedel napade na Izrael, vendar jih je izraelska vojska s pomočjo zaveznikov, predvsem ameriških in britanskih vojaških letal, večino sestrelila. Od izstreljenih 170 dronov in 30 manevrirnih raket nobeden od njih ni dosegel Izraela, so pa izraelsko ozemlje dosegle nekatere od 110 izstreljenih balističnih raket, pojasnjujejo izraelske oblasti.

Smrtnih žrtev ni bilo, je pa bilo 12 ranjenih, med njimi tudi sedemletna deklica iz beduinske skupnosti v bližini južnega mesta Arad, ki je po podatkih zdravstvenega centra, ki jo je sprejel, na intenzivni negi.

Voditelji G7 obsodili napad

Voditelji držav skupine G7 so na današnji videokonferenci ostro obsodili nočni napad Irana na Izrael in vse strani pozvali k zadržanosti, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel, poroča STA. Voditelji so kasneje v skupni izjavi zapisali, da so v odgovor na "destablizacijske pobude" pripravljeni sprejeti ukrepe.

ZDA se želijo po iranskem napadu na Izrael izogniti nadaljnjemu zaostrovanju na Bližnjem vzhodu, je poudaril tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby. Dodal je, da je ameriški predsednik Joe Biden jasno povedal, da si ne želi vojne z Iranom

Skrajneži čestitali Iranu

Skrajno libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah pa je čestitalo Iranu za nočno vojaško operacijo proti Izraelu, ki jo je označilo za kakovosten napad brez primere. Ob tem je pohvalilo "pogumno in modro odločitev" Teherana za odločen odgovor na izraelski napad na iranski konzulat v Damasku, v katerem sta umrla dva generala iranske revolucionarne garde.

Oči celega sveta so uprte v izraelske oblasti, ki pa še niso sporočile, kako se bodo odzvale na napad. Teheran je opozoril, da bodo morebitni nadaljnji ukrepi proti Iranu povzročili še silovitejši odziv, medtem ko iz sveta poleg obsodb napada prihajajo pozivi k zadržanosti vseh strani.