Iran je danes zjutraj v Perzijskem zalivu zasegel ladjo MSC Aries, povezano z Izraelom, poroča BBC. Ladjo so okoli 80 kilometrov od obale Združenih arabskih emiratov zasedle iranske specialne enote. Kot je razvidno iz posnetkov, ki so zaokrožili po spletu, so se specialci na ladju spustili s helikoperja.

Do incidenta je prišlo v času povečanih napetosti med državama, potem ko je Izrael uničil iransko veleposlaništvo v libanonski prestolnici Damask, Iran pa je zato zagrozil z napadom na Izrael.

Ladja potuje pot portugalsko zastavo

Na posnetku varnostne agencije Ambrey naj bi opazili "vsaj tri posameznike, ki so se naglo vkrcali s helikopterja na nekaj, kar je videti kot kontejnerska ladja". Družba je za dejanje osumila iransko nacionalno gardo, ki da je "že v preteklosti uporabljala takšno metodo vkrcanja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kontejnersko ladjo, imenovano MCS Aries, so zasegle pomorske posebne enote" med "operacijo, izvedeno s helikopterjem v bližini Hormuške ožine", pa je navedla iranska tiskovna agencija Irna. Po njenih navedbah ladja pluje pod portugalsko zastavo in jo upravlja izraelsko podjetje Zodiac, "usmerjena pa je bila proti teritorialnim vodam" Irana.

Novi izraelski napadi na območju Gaze in jugu Libanona

Izrael je sicer minulo noč nadaljeval napade na območju Gaze in jugu Libanona, od koder naj bi islamistični gibanji Hamas in Hezbolah obstreljevali izraelsko ozemlje. Na neznosne razmere v regiji je znova opozoril papež Frančišek, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je ostro obsodil domnevni umor pogrešanega izraelskega najstnika na Zahodnem bregu.

V sporočilu ob koncu muslimanskega postnega meseca ramazan je papež v petek zapisal, da "močno trpi" zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. "Naj pride do takojšnje prekinitve ognja na območju Gaze, kjer se dogaja humanitarna katastrofa. Naj pomoč prispe do palestinskega ljudstva, ki zelo trpi, in naj bodo izpuščeni talci, ki so bili zajeti oktobra," je papež zapisal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Razmere v regiji se še zaostrujejo, potem ko je Izrael 1. aprila uničil iranski konzulat v Damasku in Teheran od takrat grozi z maščevanjem. Zaradi morebitnega povračilnega udarca Irana so ZDA že napovedale okrepitev vojaške navzočnosti na Bližnjem vzhodu.

Izraelska vojska je danes sporočila, da je njihovo topništvo izvedlo napade na mesta, od koder je palestinsko gibanje Hamas v petek zvečer po izraelskih navedbah izstrelilo več raket z območja Gaze na izraelsko ozemlje. Tako naj bi izraelska vojska uničila tri izstrelitvene ploščadi z 20 raketami. Skupno je izraelska vojska v petek iz zraka napadla več kot 30 ciljev v več delih območja Gaze.

V bližini mesta Rihan na jugu Libanona so vojaška letala po navedbah izraelske vojske uničila večji vojaški objekt gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. V Libanonu tega še niso potrdili, prav tako ni informacij o morebitnih žrtvah. Kot navaja izraelska vojska, je bilo iz Libanona v petek popoldne na sever Izraela izstreljenih okoli 40 raket. Nekatere so prestregli, druge so strmoglavile na prostem. Po navedbah vojske ni poškodovanih. Teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Od začetka vojne v Gazi prihaja na meji med Libanonom in Izraelom vsakodnevno do medsebojnega obstreljevanja, v katerih je bilo več mrtvih in ranjenih.

Najstnika našli mrtvega

Na Zahodnem bregu je v petek veliko vznemirjenja povzročilo izginotje 14-letnega Benjamina Ahimeija iz naselbine Malahi Hašalom blizu palestinskega mesta Ramala. Izraelske sile so v sodelovanju s številnimi prostovoljci izvedle obsežno iskalno akcijo, judovski naseljenci pa so napadli bližnjo palestinsko vas Al Mugajir, pri čemer je bil po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje ubit najmanj en človek, 25 je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premier Netanjahu je danes sporočil, da so najstnika našli mrtvega. "Okruten umor fanta... je resen zločin," je poudaril in dodal, da bodo izraelske sile izsledile "morilce in vse, ki so sodelovali z njimi".